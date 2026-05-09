هشام جمال وليلى زاهر يعلنان خبر الحمل الأول وسط تفاعل واسع من الجمهور

في لحظة وصفت بأنها من أكثر اللحظات العاطفية التي خطفت أنظار الجمهور خلال الفترة الأخيرة، أعلن المنتج والمطرب هشام جمال والفنانة ليلى أحمد زاهر عن خبر حمل الفنانة ليلي أحمد زاهر، وذلك من خلال جلسة تصوير خاصة حملت طابعا رومانسيا دافئا، انتشرت صورها بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت موجة كبيرة من التفاعل والتهاني.

وجاء الإعلان في إطار جلسة تصوير فنية جمعت الثنائي، اعتمدت على أجواء هادئة وإضاءة ناعمة ركزت على الجانب الإنساني والعاطفي في علاقتهما، حيث ظهرا معًا في لقطات حملت الكثير من الدفء والانسجام، قبل أن تتصدر الصور مواقع التواصل ويبدأ الجمهور في تداولها على نطاق واسع.

ووفق ما تم تداوله، فقد حرص الثنائي على تقديم الإعلان بطريقة بسيطة وراقية بعيدًا عن المبالغة الإعلامية، معتمدين على الصور كرسالة مباشرة تعكس مرحلة جديدة في حياتهما الشخصية، وهو ما لاقى تفاعلًا كبيرًا من الجمهور الذي انهالت تعليقاته بين المباركات والتمنيات بالسعادة والاستقرار.

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على تقديم التهاني للثنائي.