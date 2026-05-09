قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد خان الخليلي في آخر زيارة.. أحمد موسى: ماكرون يتجول مع الرئيس السيسي في قلعة قايتباي بالإسكندرية
خالد الغندور يوجه رسالة مثيرة للاعبي الزمالك قبل لقاء العاصمة
كاف يوجه صدمة مدوية لـ صن داونز والجيش الملكي بشأن حكام نهائي إفريقيا
حفاوة استقبال كبيرة.. أحمد موسى: الرئيس السيسي اصطحب ماكرون في جولة بشوارع الإسكندرية
القصابين تكشف عن أسعار اللحوم قبل عيد الأضحى 2026
أحمد موسى يقدم اعتذارا لجمهوره على الهواء.. تعرف على السبب
بلومبرج : أزمة مضيق هرمز تستنزف مخزونات النفط العالمية بوتيرة قياسية
صراع أوروبي على جفارديول.. مانشستر سيتي يتحرك للتجديد وسط اهتمام ريال مدريد وبايرن ميونخ
بنتايج وشيكوبانزا يقودان هجوم الزمالك ضد اتحاد العاصمة
5 آلاف للجنازة مع حزمة مزايا جديدة.. مفاجأة تنتظر أسر المعلم بعد الوفاة| تفاصيل
أسعار ومواصفات تويوتا كورولا كروس هايبرد 2026 في السوق السعودي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أسماء أبو اليزيد وليلى أحمد زاهر أحدث أمهات الوسط الفني.. جلسات تصوير رومانسية تشعل السوشيال

أسماء أبو اليزيد وليلى أحمد زاهر أحدث أمهات الوسط الفني.. إعلان الحمل عبر جلسات تصوير رومانسية يشعل مواقع التواصل
أسماء أبو اليزيد وليلى أحمد زاهر أحدث أمهات الوسط الفني.. إعلان الحمل عبر جلسات تصوير رومانسية يشعل مواقع التواصل
أوركيد سامي

تصدر اسم الفنانتين أسماء أبو اليزيد وليلى أحمد زاهر المشهد الفني ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، بعد إعلان كل منهما خبر حملها الأول، ليُلقَّب الثنائي من قبل الجمهور بـ”أحدث أمهات الوسط الفني”، في ظل حالة واسعة من التفاعل والتهنئة على مختلف المنصات.

أسماء أبو اليزيد تعلن خبر حملها من نيويورك

وجاء إعلان أسماء أبو اليزيد بطريقة لافتة عبر جلسة تصوير خاصة جمعتها بزوجها في مدينة نيويورك، حيث نشرت الصور عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وظهرت خلالها في أجواء رومانسية هادئة عكست حالة من السعادة والاستقرار.

وأظهرت الصور ملامح حملها الأول بشكل واضح، ما دفع الجمهور للتفاعل بشكل كبير مع المنشور، وسط سيل من التهاني من المتابعين وزملائها في الوسط الفني، الذين أعربوا عن سعادتهم بهذه المرحلة الجديدة في حياتها الشخصية.

ليلى أحمد زاهر تعلن الخبر عبر إنستجرام

وفي السياق نفسه، أعلنت ليلى أحمد زاهر خبر حملها الأول من خلال جلسة تصوير  جمعتها بزوجها، قامت بنشرها عبر حسابها على إنستجرام، حيث ظهرت بإطلالة بسيطة وناعمة حملت طابعًا عاطفيًا واضحًا.

واختارت ليلى طريقة هادئة للإعلان، بعيدًا عن أي ضجة إعلامية، مكتفية بمجموعة صور عبرت عن سعادتها الكبيرة بهذه المرحلة الجديدة، وهو ما لاقى تفاعلًا واسعًا من الجمهور الذي انهالت تعليقاته بالتهنئة والدعوات لها ولأسرتها.

وسرعان ما تصدر اسم كل من أسماء أبو اليزيد وليلى أحمد زاهر قوائم التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار الصور بشكل واسع، حيث أشاد الجمهور بجمال جلسات التصوير وبساطة طريقة الإعلان، معتبرين أنها تعكس أسلوبًا راقيًا في مشاركة اللحظات الشخصية.

كما انهالت التهاني من محبي النجمتين وعدد من نجوم الوسط الفني، في ظل حالة من الاهتمام الكبير التي صاحبت الخبر، والذي تحول إلى حديث الجمهور خلال الساعات الماضية.

وبين التفاعل الكبير والاحتفاء الجماهيري، تبقى أسماء أبو اليزيد وليلى أحمد زاهر في صدارة المشهد كأحدث أمهات الوسط الفني، في واحدة من أكثر اللحظات الإنسانية تداولًا على السوشيال ميديا مؤخرًا.

ليلي زاهر أسماء أبو اليزيد اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

مستعد للإعدام.. اعترافات مثيرة لقاضٍ متهم بإنهاء حياة طليقته: تزوجت عرفيًا مرتين وخشيت على ابنتي منها

مرتب

هدية الحكومة للموظفين قبل العيد .. تبكير صرف مرتبات مايو 2026 وهذا موعد الزيادة

الانترنت

باقات إنترنت مخفضة ومواقع مجانية.. هدية من الحكومة للمصريين

انتشار الفئران في قطاع غزة

رعب في غزة من فيروس هانتا.. إسرائيل تنشر الفئران بالقطاع بشكل لافت

حالة الطقس

خلال ساعات.. تحذيرات عاجلة من ظواهر جوية غريبة تضرب البلاد

القاضي المتهم بقتل طليقته

قرار عاجل من المحكمة في محاكمة القاضي المتهم بقتل طليقته بالممشى السياحي بـ 6 أكتوبر

المتهم

تفاصيل مرعبة في محاكمة المستشار المتهم بقتل طليقته فى 6 أكتوبر

جنازة هاني شاكر

هشام عباس يكشف كواليس غنائه أسماء الله الحسنى في جنازة هاني شاكر

ترشيحاتنا

هواوي

هواوي تكتسح سوق الأجهزة اللوحية بـ MatePad Pro Max الجديد.. شاشة عملاقة ومعالج خارق

تيك توك

إدارة ترامب تقترب من تسوية مع "تيك توك" بقيمة 400 مليون دولار

انتل

"إنتل" تتوصل إلى اتفاق مبدئي لتصنيع رقائق لأجهزة "آبل"

بالصور

طريقة عمل تورتة الفروت روج.. حلوى فاخرة بالفراولة

طريقة عمل تورتة الفروت روج
طريقة عمل تورتة الفروت روج
طريقة عمل تورتة الفروت روج

بإطلالة ناعمة.. فرح شعبان تخطف الأنظار عبر إنستجرام

فؤح شعبان
فؤح شعبان
فؤح شعبان

خبراء يحذرون: فترة الحضانة الطويلة لفيروس هانتا تجعله أكثر انتشارا

كيف ينتقل فيروس هانتا؟
كيف ينتقل فيروس هانتا؟
كيف ينتقل فيروس هانتا؟

بدل البنزين .. أول محطة شحن سيارات كهربائية للأطفال في الحدائق والغرف

سيارة أطفال
سيارة أطفال
سيارة أطفال

فيديو

الشهيد نقيب محمد أبو غزالة

حكاية بطل.. لأول مرة قصة استشهاد نقيب محمد أبو غزالة| فيديو

شيرين عبد الوهاب

بعد ساعات من طرحها.. شيرين عبد الوهاب تتصدر التريند بأغنية «تباعًا تباعًا»

علي غزلان

دبلة وفستان.. فرح شعبان تفتح باب التكهنات بعد ظهورها الأخير

أحمد سعد

بعد الانفصال الثالث عن علياء بسيوني.. محطات الزواج في حياة أحمد سعد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

المزيد