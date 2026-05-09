أسماء أبو اليزيد وليلى أحمد زاهر أحدث أمهات الوسط الفني.. جلسات تصوير رومانسية تشعل السوشيال

تصدر اسم الفنانتين أسماء أبو اليزيد وليلى أحمد زاهر المشهد الفني ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، بعد إعلان كل منهما خبر حملها الأول، ليُلقَّب الثنائي من قبل الجمهور بـ”أحدث أمهات الوسط الفني”، في ظل حالة واسعة من التفاعل والتهنئة على مختلف المنصات.

أسماء أبو اليزيد تعلن خبر حملها من نيويورك

وجاء إعلان أسماء أبو اليزيد بطريقة لافتة عبر جلسة تصوير خاصة جمعتها بزوجها في مدينة نيويورك، حيث نشرت الصور عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وظهرت خلالها في أجواء رومانسية هادئة عكست حالة من السعادة والاستقرار.

وأظهرت الصور ملامح حملها الأول بشكل واضح، ما دفع الجمهور للتفاعل بشكل كبير مع المنشور، وسط سيل من التهاني من المتابعين وزملائها في الوسط الفني، الذين أعربوا عن سعادتهم بهذه المرحلة الجديدة في حياتها الشخصية.

ليلى أحمد زاهر تعلن الخبر عبر إنستجرام

وفي السياق نفسه، أعلنت ليلى أحمد زاهر خبر حملها الأول من خلال جلسة تصوير جمعتها بزوجها، قامت بنشرها عبر حسابها على إنستجرام، حيث ظهرت بإطلالة بسيطة وناعمة حملت طابعًا عاطفيًا واضحًا.

واختارت ليلى طريقة هادئة للإعلان، بعيدًا عن أي ضجة إعلامية، مكتفية بمجموعة صور عبرت عن سعادتها الكبيرة بهذه المرحلة الجديدة، وهو ما لاقى تفاعلًا واسعًا من الجمهور الذي انهالت تعليقاته بالتهنئة والدعوات لها ولأسرتها.

وسرعان ما تصدر اسم كل من أسماء أبو اليزيد وليلى أحمد زاهر قوائم التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار الصور بشكل واسع، حيث أشاد الجمهور بجمال جلسات التصوير وبساطة طريقة الإعلان، معتبرين أنها تعكس أسلوبًا راقيًا في مشاركة اللحظات الشخصية.

كما انهالت التهاني من محبي النجمتين وعدد من نجوم الوسط الفني، في ظل حالة من الاهتمام الكبير التي صاحبت الخبر، والذي تحول إلى حديث الجمهور خلال الساعات الماضية.

وبين التفاعل الكبير والاحتفاء الجماهيري، تبقى أسماء أبو اليزيد وليلى أحمد زاهر في صدارة المشهد كأحدث أمهات الوسط الفني، في واحدة من أكثر اللحظات الإنسانية تداولًا على السوشيال ميديا مؤخرًا.