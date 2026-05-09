باتريك باسكال : مصر من الدول الناطقة بالفرنسية منذ 40 عامًا

أكد السفير باتريك باسكال، دبلوماسي فرنسي سابق ، أن مصر تُعد من الدول الناطقة بالفرنسية منذ أكثر من 40 عامًا، وهو ما ساهم في تعزيز الروابط الثقافية والتعليمية بين القاهرة وباريس، مشيرًا إلى أن هذا البعد الحضاري لعب دورًا مهمًا في ترسيخ العلاقات الاستراتيجية بين البلدين على مدار السنوات الماضية.

وأضاف باسكال، خلال استضافته ببرنامج عن قرب مع أمل الحناوي، الذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي، على شاشة القاهرة الإخبارية، أن العلاقات المصرية الفرنسية لا تقتصر على الجوانب السياسية فقط، بل تمتد إلى مجالات الثقافة والتعليم والتبادل الحضاري بين الشعبين.

وأشار الدبلوماسي الفرنسي السابق إلى أن الحضور الثقافي الفرنسي داخل مصر ساهم في بناء جسور تواصل ممتدة بين البلدين، كما عزز من فرص التعاون الأكاديمي والتعليمي على مدار عقود طويلة.

وأوضح باسكال أن هذا التقارب الثقافي والتاريخي يمثل أحد أهم ركائز الشراكة المصرية الفرنسية، ويدعم مساعي البلدين نحو توسيع آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.