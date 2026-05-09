الزمالك يصل ملعب 5 يوليو لمواجهة اتحاد العاصمة

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى ستاد 5 يوليو، استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري، المقرر لها في العاشرة مساء اليوم الجمعة، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للقاء المرتقب أمام بطل الجزائر.



وكان معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، ألقى محاضرة فنية على اللاعبين بفندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة، شرح خلالها بعض الأمور الفنية الخاصة بخطة اللعب ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة قبل اللقاء.

جدير بالذكر أن لقاء العودة سيقام في التاسعة مساء يوم 16 مايو الجاري على ستاد القاهرة الدولي .