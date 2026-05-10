غداً .. عقد امتحان البرمجة العملي لطلاب أولى ثانوي في 9 محافظات

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم عقد امتحان البرمجة العملي الترم الثاني ، لطلاب الصف الأول الثانوي على منصة Qureu ، غدا الإثنين 11 مايو ، في مدارس 9 محافظات فقط وهي : الاسكندرية - الغربية - سوهاج - قنا - الفيوم - شمال سيناء - المنيا - كفر الشيخ - دمياط

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بينما يعقد امتحان البرمجة العملي الترم الثاني لطلاب الصف الأول الثانوي الثلاثاء 12مايو في مدارس محافظات : الجيزة - الشرقية - الدقلية - اسيوط - جنوب سيناء - بني سويف - الاقصر - مطروح - بورسعيد

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بينما يعقد امتحان البرمجة العملي الترم الثاني لطلاب الصف الأول الثانوي الأربعاء 13 مايو في مدارس القاهرة - القليوبية - البحيرة - المنوفية - الاسماعيلية - اسوان - البحر الاحمر - الوادي الجديد - السويس

من جانبها ، نشرت الصفحات الرسمية للمدارس الثانوية على فيس بوك ، تنبيها مشددا لطلاب الصف الأول الثانوي قالت خلاله : يُرجى من جميع الطلاب الاستعداد الجيد، والالتزام بالمواعيد المحددة، واتباع التعليمات والإجراءات المتبعة سابقًا أثناء أداء الامتحان ، مؤكدةً على ضرورة احضار التابلت وشحن الشريحة

وكان قد أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إنه تم تنفيذ وتدريس برنامج الذكاء الاصطناعي والبرمجة لطلاب الصف الاول الثانوي العام ، بالتعاون مع الشركاء والجانب الياباني

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : أن أكثر من مليون طالب فى التعليم العام والأزهرى درسوا البرمجة بالترم الأول وقرابة 500 ألف نجحوا.

جاء ذلك خلال فعاليات توقيع مذكرة التفاهم ، الخاصة بتنفيذ منهج "الثقافة المالية" المقرر تدريسه لطلاب مرحلة التعليم الثانوي .

وكان قد أكد الدكتور أيمن بهاء نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم اتخاذ قرار بتدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي من العام الدراسى المقبل بمدارس التعليم الفني ، لافتاً إلى أن الطالب سوف يقوم بدراستها طوال ال 3 سنوات بالدبلوم الفني.

وأشار نائب وزير التربية والتعليم خلال كلمته في افتتاح المعرض والملتقى الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني” EDU TECH EGYPT 5th Edition 2026 ، إلى أنه سيتم توزيع التابلت على الطلاب بالمدارس الفنية للدخول على المنصات التعليمية بشكل مجاني ، مؤكداً أن العام المقبل سوف يشهد نموذج تشغيل مختلف للمدارس الفنية