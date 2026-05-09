بنتايج وشيكوبانزا يقودان هجوم الزمالك ضد اتحاد العاصمة

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة اتحاد العاصمة، المقرر لها في العاشرة مساء اليوم على ستاد 5 يوليو في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل.

خط الوسط : محمد شحاتة – عبد الله السعيد - آدم كايد.

خط الهجوم : محمود بنتايج – عدي الدباغ – شيكو بانزا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد والسيد أسامة ومحمد إبراهيم وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وأحمد ربيع وخوان بيزيرا وأحمد شريف وسيف الجزيري وناصر منسي.