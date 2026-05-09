قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك واتحاد العاصمة بنهائي الكونفدرالية

تترقب جماهير الكرة العربية والإفريقية المواجهة المرتقبة بين الزمالك واتحاد العاصمة في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وسط اهتمام كبير بمعرفة القنوات الناقلة للمباراة، سواء المشفرة أو المجانية.



وأكدت عدة تقارير رياضية أن المباراة ستنقل حصريا عبر شبكة beIN SPORTS⁠، الناقل الرسمي لبطولات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك عبر قناة “beIN Sports HD 2”.



قناة مجانية لمباراة الزمالك واتحاد العاصمة



كما أعلنت المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري إذاعة اللقاء مجانا عبر المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري من خلال “القناة الجزائرية الأولى” المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات.