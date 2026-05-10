لغة الإشارة حياة مسابقة في متحف الفن الإسلامي

أعلن متحف الفن الإسلامي بالقاهرة عن تنظيم مسابقة فنية في مجال الفنون التشكيلية بعنوان «لغة الإشارة حياة»، وذلك بمشاركة الطلبة والجمعيات، والمؤسسات والمدارس ومدارس التربية الخاصة، إلى جانب الفنانين من ذوي القدرات الخاصة.

مسابقة متحف الفن الإسلامي



أوضحت إدارة متحف الفن الإسلامي، أن المسابقة تهدف إلى تمكين ذوي الهمم من التعبير عن أهمية لغة الإشارة كوسيلة فعّالة للتواصل، ودورها في تعزيز الدمج المجتمعي، وذلك من خلال الأسلوب والطريقة التي يراها كل مشارك مناسبة، عبر تقديم لوحة فنية أو تصميم أو مجسم أو منحوتات خزفية أو أي أعمال يدوية أخرى.

وحددت إدارة المتحف، شرط أن يكون مقاس العمل لا يقل عن 25 × 30 سم ولا يزيد عن 70 × 100 سم، وأن يكون مُحاطًا بإطار خشبي، مع تدوين اسم المتسابق والسن ونوع القدرة الخاصة على خلفية العمل.



أفادت أن لجنة التحكيم تتكون من متخصصين في مجالي الفنون والتربية الخاصة، حيث يتم اختيار أفضل الأعمال الفنية المقدمة بناءً على الإبداع والموضوع والأسلوب، على أن يتم إعلان أسماء الفائزين لاحقًا.



ونوهت عن إقامة معرض خاص للأعمال داخل المتحف، إلى جانب تكريم المشاركين وتسليم شهادات تقدير مقدمة من المتحف، على أن يتم تسلم الأعمال الفنية بمقر المتحف بقسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان.