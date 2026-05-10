المتحف القبطي يستضيف الصم والبكم في جولة إرشادية وفنية

استضاف المتحف القبطي متمثلاً في قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة، جولة إرشادية مميزة وورشة فنية، نظمتها الإدارة العامة للوعي الأثري، بالتعاون مع كيانات آخري، وذلك بمشاركة ٤٠ فردًا من الصم وضعاف السمع.

جولات مستدامة لنشر الوعي الأثري



أوضحت إدارة المتحف القبطي، أن الفعالية جاءت ضمن برنامج الجولات المستدامة لنشر الوعي الأثري، حيث تضمنت جولة إرشادية عرض خلالها شرح مبسط وفقًا لاحتياجات المشاركين، إلى جانب ورشة فنية تفاعلية هدفت إلى تعزيز فهمهم للتراث القبطي والتعبير عنه بصورة إبداعية.



أشارت إلى أن الاحتفالية في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على دعم دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في الأنشطة الثقافية، وإتاحة الفرصة لهم لاكتشاف تاريخهم وحضارتهم من خلال أساليب مبتكرة وشاملة.

يذكر أن افتتح المتحف القبطي عام 1910، ليكون مجمعاً للآثار والوثائق التي تُسهم في إثراء دراسة الفن القبطي في مصر. وقد تم افتتاح الجناح الجديد للمتحف عام 1947 كما تم تطويره عدة مرات كان آخرها عام 2006، حين تم ربط الجناح القديم والجديد للمتحف بممر.

يتكون المتحف القبطي من جناحين يضمان أكبر مجموعة في العالم من المقتنيات الأثرية التي تعكس تاريخ المسيحية في مصر منذ بداياتها الأولى، من أبرزها مجموعة من المخطوطات المزخرفة، الأيقونات، المنحوتات الخشبية، الجداريات المزخرفة بالمناظر الدينية المأخوذة من الأديرة والكنائس القديمة.

كما يضم المتحف مجموعات من القطع التي توضح تأثر الفن القبطي بجميع الثقافات السائدة بما في ذلك المصرية القديمة، اليونانية، الرومانية، والإسلامية.