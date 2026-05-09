شاهد مباراة الزمالك واتخاد العاصمة بث مباشر

يواجه الزمالك نظيره اتحاد العاصمة في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2026.

في مواجهةمرتقبة تقام على ملعب 5 يوليو بالجزائر، وسط ترقب جماهيري كبير من عشاق الكرة العربية والأفريقية.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيضمباراة اتحاد العاصمة، المقرر لها في العاشرة مساء اليوم على ستاد 5 يوليو في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.



وخاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :



حراسة المرمى : مهدي سليمان.



خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل.



خط الوسط : محمد شحاتة – عبد الله السعيد - آدم كايد.





خط الهجوم : محمود بنتايج – عدي الدباغ – شيكو بانزا.





ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد والسيد أسامة ومحمد إبراهيم وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وأحمد ربيع وخوانبيزيرا وأحمد شريف وسيف الجزيري وناصر منسي.