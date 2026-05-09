مصرع شاب في مشاجرة بشبين القناطر

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى الخانكة العام، متأثرًا بإصابته التي تعرض لها إثر التعدي عليه بالضرب على يد مجموعة من الأشخاص بمنطقة الكوم الأحمر التابعة لدائرة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق لحين مناظرة الطب الشرعي.

البداية عندما تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، يفيد بورود إشارة من المستشفى بوصول شاب مصاب بجروح قطعية وكسور ونزيف حاد بالمخ.



وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وكشفت التحريات، أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه، ويدعى "محمد ط.ع" 24 سنة، يعمل نجارًا، و5 أشخاص، بسبب خلافات سابقة بينهم، قبل أن تتطور إلى مشاجرة بالأيدي.

وأضافت التحريات أن المتهمين تعدوا على المجني عليه بالضرب، ما أسفر عن إصابته بكسر في الجمجمة ونزيف حاد بالمخ "نزيف تحت العنكبوتية"، إلى جانب جروح قطعية وإصابات متفرقة بأنحاء الجسد، وانخفاض حاد في نسبة الأكسجين وفقدانه الوعي، إلى أن توفي متأثرًا بإصاباته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي أمرت بالتحفظ على الجثمان وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.