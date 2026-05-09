لو نفسك تفتحي بشرتك.. اعرفي أفضل 5 جلسات لإزالة الإسمرار واثار الحبوب

توجد طرق عديدة لتفتيح البشرة فى العصر الحديث فما هى أفضل الجلسات التى تطبقها المرأة للحصول على بشرة خالية من البقع والاسمرار.



ووفقا لموقع "thenewtownclinic" نكشف لكم أهم طرق تفتيح البشرة وعلاجها بشكل فعال ودائم.



التقشير الكيميائي



يُعدّ التقشير الكيميائي من أكثر العلاجات رواجاً لتفتيح البشرة ويقوم طبيب الجلدية بتطبيق محلول كيميائي لإزالة الطبقة الخارجية التالفة من الجلد وتُساهم هذه العملية في تفتيح لون البشرة والمساعدة في تقليل التصبغات، وآثار حب الشباب، وأضرار أشعة الشمس.

طريقة الاستخدام

يعمل التقشير الكيميائي على إزالة الطبقة العليا من الجلد، مما يحفز نمو خلايا جلدية جديدة ذات لون موحد وتشمل المكونات الشائعة المستخدمة حمض الجليكوليك، وحمض الساليسيليك، وحمض اللاكتيك.

الفوائد

يحسن ملمس البشرة

يقلل من البقع الداكنة

نتائج سريعة وفعالة مع أقل وقت توقف ممكن.



الديرما رولر

يُعدّ العلاج بالإبر الدقيقة، المعروف أيضاً باسم علاج ديرما رولر، طريقة أخرى فعّالة لتفتيح البشرة وتعتمد هذه التقنية على استخدام إبر دقيقة لإحداث إصابات مجهرية على سطح الجلد.

طريقة الاستخدام



تحفز الإصابات الدقيقة عملية الشفاء الطبيعية للبشرة، مما يزيد من إنتاج الكولاجين ويقلل من التصبغات ومع مرور الوقت، تصبح البشرة أكثر إشراقاً وتوحيداً للون.

فوائد

يحسن لون البشرة وملمسها

يقلل من التصبغات والندبات

غير جراحي وفترة نقاهة قصيرة



العلاج بالميزوثيرابي



الميزوثيرابي هي تقنية طفيفة التوغل تقوم بتوصيل الفيتامينات والإنزيمات وعوامل تفتيح البشرة الأخرى مباشرة إلى طبقات الجلد.

طريقة الاستخدام



يتضمن هذا العلاج حقنًا صغيرة تخترق الجلد، وتستهدف المناطق التي تعاني من مشاكل مثل البقع الداكنة وعدم توحد لون البشرة.

الفوائد



يستهدف مناطق محددة لتحقيق الدقة

يعزز ترطيب البشرة وصحتها

تحسن تدريجي وطويل الأمد في إشراقة البشرة



حشو الجلد



على الرغم من استخدامها في المقام الأول لمكافحة الشيخوخة، إلا أن بعض مواد حشو البشرة يمكن أن تساهم أيضاً في الحصول على مظهر أكثر إشراقاً وشباباً فمن خلال نفخ البشرة وتقليل الهالات السوداء، يمكن لمواد الحشو أن تعزز إشراقة بشرتك الطبيعية.

طريقة الاستخدام



يتم حقن مواد الحشو الجلدية في مناطق محددة لتنعيم البشرة، مما يجعلها تبدو أكثر صحة وإشراقاً.

الفوائد

يوفر نتائج فورية

يقلل من بهتان اللون وعدم توحده

يساعد على تحقيق مظهر مشرق وشبابي.



علاجات الليزر



تُعدّ علاجات الليزر من أحدث الخيارات المتاحة لتفتيح البشرة في نيوتاون فهي تستهدف الميلانين (الصبغة المسؤولة عن البقع الداكنة) في الجلد وتعمل على تفتيته.

طريقة الاستخدام



يستخدم طبيب الأمراض الجلدية جهاز الليزر لإزالة التصبغات والندبات وأضرار أشعة الشمس، مما يجعل بشرتك أكثر إشراقًا وتجانسًا في اللون.

الفوائد



فعال في علاج التصبغات العنيدة

نتائج تدوم طويلاً

أقل قدر من الانزعاج ووقت التوقف عن العمل.



اختيار العلاج المناسب لك



لكل تقنية مزاياها، ويعتمد الاختيار الأمثل على نوع البشرة والمشاكل التى تواجهها كما يجب استشارة الطبيب للحصول على أفضل النتائج.