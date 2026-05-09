تحت رعاية الرئيس السيسي .. تكريم حكيم في ختام النسخة الثانية لمهرجان إبداع قادرون

أكد نجم الغناء الشعبي حكيم على تقديره واعتزازه بتكريمه في حفل ختام النسخة الثانية لمهرجان إبداع قادرون تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي .

وقال إن المهرجان يعكس رسالة إنسانية عميقة تقوم على دعم وتمكين أصحاب القدرات الخاصة، وإبراز دور الإبداع في مواجهة التحديات وصناعة النجاح. وأضاف أن مثل هذه الفعاليات تؤكد أن الإرادة القوية قادرة دائمًا على تجاوز الصعاب وتحقيق الإنجازات.

مضيفا ان كل مشاركة له في فعاليات قادرون بإختلاف تشكل مصدر إلهام شخصي وأنه يسعد بمشاركة فيها وان الدولة تدعم كل الأنشطة الخاصة بهم وتسخر كل الإمكانات لتخرج في صورة مبهرة

ووجّه حكيم الشكر للقائمين على المهرجان، مثنيًا على الجهود التنظيمية المبذولة لإخراجه بصورة تليق برسالته الإنسانية، مشددا علي فخره بالمشاركة في ليلة تحتفي بالمواهب الملهمة والنماذج الناجحة من ذوي الهمم والشباب المبدع.

مشيرا إلي أن مهرجان “إبداع قادرون” أحد الفعاليات البارزة التي تهدف إلى دعم وتمكين ذوي القدرات الخاصة، وتسليط الضوء على قصص نجاح ملهمة في مجالات الفن والإبداع والرياضة و تعزيز مفهوم الدمج المجتمعي وإتاحة الفرصة أمام المواهب الشابة لإبراز قدراتها.