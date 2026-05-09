في ختام جولتها بالفرافرة.. محافظ الوادى الجديد تبحث تعظيم الاستفادة من قرى الريف بسهل بركة

اختتمت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، جولتها الميدانية بمركز الفرافرة، بتفقد قرى مشروع الريف المصري بمنطقة سهل بركة، يرافقها الأستاذ عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة المساعد، والأستاذ سلامة علي محمد رئيس المركز، وذلك في إطار المتابعة الميدانية للأصول والمشروعات التنموية وتعظيم الاستفادة من المقومات المتاحة.

حيث استعرضت الوضع الراهن للمشروع المقام على مساحة إجمالية تتجاوز ١٧٧ ألف فدان، والتي تتكون من ٣ قرى بإجمالي ٢٠٠٠ منزل ريفي، إلى جانب عددٍ من المنشآت الخدمية والمرافق الأساسية، تشمل المدارس والوحدات الصحية ومحطات المياه والكهرباء والأسواق التجارية ودور العبادة.

ووجّهت مجدي بالتنسيق مع الجهات المعنية لدراسة أفضل السبل لاستغلال البيوت الريفية والمنشآت القائمة، ووضع تصور متكامل لتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، بما يحقق أهداف التنمية الشاملة.