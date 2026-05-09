ساويرس تعليقا على انفعال كامل الوزير في وجه المهندس.. كان رحيم معاه هو لا مذاكر ولا فاهم

علق رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس على موقف الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، خلال جولة ميدانية بمحافظة أسيوط لمتابعة التشغيل التجريبي للمرحلتين الثانية والثالثة من محور ديروط.

وكتب ساويرس عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”:“بصراحة كان رحيم معاه، هو لا مذاكر ولا فاهم”.

وأضاف:“كان لازم يكون مستعد أكتر من كده مع وزير بيشتغل 24 ساعة ومجتهد فوق الوصف ومضغوط”.

وتابع:“أنا لما بقابله بذاكر قبلها وأحضر أفكاري وكل النقط علشان ما خدش من وقته، كلمة حق من غير مصلحة، واللي يصدق يصدق واللي ما يصدقش يسأل ربنا”.

وجاء ذلك بعد خطأ أحد المهندسين في عرض بعض المعلومات الفنية الخاصة بالمشروع، ما دفع الوزير إلى تصحيحها والتأكيد على أهمية الدقة في عرض المشروعات الكبرى.