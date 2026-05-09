التنسيقية : مباحثات الرئيس السيسي وماكرون تعكس المكانة الإقليمية والدولية لمصر

ثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اللقاء الذي جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمدينة برج العرب الجديدة، على هامش افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر وفرنسا، والحرص المشترك على تعزيز التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية والثقافية.

وأكدت التنسيقية -في بيان اليوم السبت- أن المباحثات بين الجانبين عكست المكانة الإقليمية والدولية التي تحظى بها الدولة المصرية، والدور المحوري الذي تقوم به في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، خاصة في ظل التحديات والتوترات الإقليمية المتصاعدة.

كما أشادت التنسيقية بما شهدته العلاقات المصرية الفرنسية من تطور ملحوظ عقب ترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز التعاون في مجالات الصناعة والنقل والتعليم والتبادل التجاري، دعمًا لجهود التنمية الشاملة التي تشهدها الجمهورية الجديدة.

ورحبت التنسيقية بالتوافق المصري الفرنسي بشأن أهمية وقف التصعيد في المنطقة، ودعم جهود التهدئة والحلول السياسية، إلى جانب التأكيد على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، ورفض الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، بما يدعم مسار السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أكدت التنسيقية دعمها الكامل للتحركات المصرية الهادفة إلى حماية الأمن القومي العربي، والحفاظ على استقرار دول المنطقة، انطلاقًا من ثوابت السياسة المصرية القائمة على احترام سيادة الدول ودعم استقرار الشرق الأوسط.