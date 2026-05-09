فى 7 أيام .. روتين يخلصك من الاسمرار ومشاكل البشرة

تحلم الكثير من الفتيات والسيدات بالحصول على البشرة المتألقة والمشعة بالنضارة والخالية من البقع والاسمرار.

وفى هذا التقرير نكشف لكى خطة فعال للحصول على بشرة مشرقة من خلال روتين الـ 7 أيام



إليكِ خطة فعّالة ومجربة للحصول على بشرة متألقة في 7 أيام وذلك وفقا لموقع “ timesofindia” .





اليوم الأول: إعادة الضبط



تبدأ رحلة إشراقتك بإعادة ضبط البشرة وهذا يعني تنظيفها من التراكمات، مثل الأوساخ والعرق والزيوت الزائدة وأي بقايا مكياج عالقة.

في الصباح: اغسلي وجهك بمنظف لطيف خالٍ من الكبريتات، ثم رشي عليه بعض الماء البارد لتنشيط بشرتك.

ليلاً: التنظيف المزدوج (منظف زيتي أولاً، ثم منظف رغوي أو كريمي) للتخلص من كل ما تراكم على بشرتك.

نصيحة احترافية: اليوم هو أيضاً بداية ترطيب جسمك واشرب من 8 إلى 10 أكواب من الماء، وأضف شريحة من الليمون أو الخيار للتخلص من السموم.





اليوم الثاني: تقشير لطيف



خلايا الجلد الميتة هي السبب الرئيسي لفقدان البشرة نضارتها. اليوم، سنقوم بإزالتها بلطف.

اختاري مقشر البشرة بعناية: إذا كانت بشرتك حساسة، فاستخدمي مقشرًا كيميائيًا لطيفًا يحتوي على حمض اللاكتيك. أما للبشرة العادية، فيُناسبها مقشر ذو حبيبات ناعمة.

دلكيه بحركات دائرية خفيفة لمدة دقيقة إلى دقيقتين فقط، بدون فرك قوي!

بعد ذلك، استخدمي سيروم مرطب (حمض الهيالورونيك هو أفضل صديق لكِ هنا).

بحلول نهاية اليوم الثاني، ستشعرين بأن بشرتك أصبحت أكثر نعومة وستبدو أكثر تجانساً.





اليوم الثالث: ارتداء الكمامة والاسترخاء



بشرتك الآن نظيفة وناعمة، وهي بمثابة قاعدة مثالية لوضع القناع.

للبشرة الدهنية أو المختلطة: جربي قناعًا مصنوعًا من الطين يحتوي على الكاولين أو البنتونيت لامتصاص الزيوت الزائدة.

للبشرة الجافة: استخدمي قناعاً مرطباً كريمياً يحتوي على العسل أو الصبار أو الأفوكادو.

للتخلص من بهتان البشرة: يمكن لقناع جل غني بفيتامين سي أن يمنحها إشراقة فورية.

ضعي قناع الوجه، واقرأي كتاباً أو تصفحي إنستغرام، ودعيه يعمل مفعوله لمدة 15-20 دقيقة. بعد شطفه، ضعي مرطباً خفيفاً للحفاظ على فوائده.



اليوم الرابع: سحر تدليك الوجه



اليوم سنتحدث عن تحفيز الدورة الدموية وإبراز ذلك اللون الوردي الطبيعي للبشرة.

قم بتدفئة بضع قطرات من زيت الوجه (زيت ثمر الورد، أو الجوجوبا، أو اللوز) بين أصابعك.

استخدمي حركات تصاعدية على خديكِ، وحركات خارجية على جبهتكِ، وضغطًا لطيفًا على طول خط الفك.

خصصي وقتاً إضافياً لمنطقة أسفل العين باستخدام إصبع البنصر، فالضغط الخفيف هو الأفضل هنا.

لن تبدو بشرتك أكثر امتلاءً فحسب، بل ستنخفض مستويات التوتر لديك أيضًا.



اليوم الخامس: التغذية من الداخل إلى الخارج



الآن، بدأت بشرتك تبدو أفضل، لكننا نتعمق أكثر ويعتمد إشراق بشرتك على ما تتناولينه من غذاء.

أضيفي الأطعمة المفيدة للبشرة: البابايا، والتوت، والخيار، واللوز، والسبانخ، والبذور الغنية بالأوميغا (الكتان، والشيا).

قلل من تناول الوجبات الخفيفة المفرطة في السكر والملح، فقد تسبب الانتفاخ وظهور البثور.

تناولي مشروبات عشبية مثل البابونج أو الشاي الأخضر للحصول على مضادات الأكسدة.

إن إشراقة الوجه هي جهد جماعي، فما تأكله اليوم سيظهر على وجهك غداً.



اليوم السادس: بشرة مشمسة ولكن محمية



لا شيء يُفقد البشرة نضارتها مثل أضرار أشعة الشمس

حتى لو كنت في مكان مغلق، ضع واقي شمس واسع الطيف بعامل حماية 30 أو أعلى في الصباح.

أعد وضع المنتج كل ساعتين إلى ثلاث ساعات إذا كنت في الخارج أو تجلس بجوار نافذة مشمسة.

استخدمي واقي الشمس مع سيروم فيتامين سي خفيف، فهذا الثنائي يساعد على منع ظهور البقع الشمسية ويحافظ على لون بشرتك موحداً.

ملاحظة إضافية: إذا كنتِ ستخرجين، فإن القليل من واقي الشمس الملون يمكن أن يكون بمثابة مكياج خفيف.



اليوم السابع: الكشف عن التوهج الكبير





اليوم هو اليوم الأخير، وبحلول هذا الوقت يجب أن تشعري بنعومة بشرتكِ وترطيبها وإشراقتها الواضحة. اليوم، كل ما يهم هو إتمام العملية بنجاح.

ابدأي بتنظيفك المعتاد، ثم استخدمي تونر منعش (ماء الورد يعمل بشكل رائع).

استخدمي سيرومًا لتعزيز الإشراق، أو فيتامين سي، أو النياسيناميد، فهذه خيارات رائعة.

رطبي بشرتك بسخاء، وإذا كنتِ ترغبين في إضافة لمسة مميزة، أضيفي بضع قطرات من الهايلايتر السائل إلى الكريم للحصول على لمسة نهائية متألقة من الداخل.

اختتمي يومكِ بامتنان لبشرتكِ. فجهودكِ طوال الأسبوع لن تظهر فقط في انعكاسكِ على المرآة، بل ستنعكس أيضاً على ثقتكِ بنفسكِ.



إليكم بعض قواعد البشرة المشرقة



احرصي دائماً على إزالة المكياج قبل النوم (بدون استثناءات).

قم بتغيير أغطية الوسائد كل 3-4 أيام.

احتفظي برذاذ الوجه بحجم مناسب للسفر في حقيبتك لإنعاش بشرتك في منتصف النهار.

نم من 7 إلى 8 ساعات، فلن تتألق بشرتك بدون راحة جيدة.