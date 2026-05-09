نختار الطلاب بعناية.. رئيس جامعة سنجور: نستهدف تخريج 200 دارس كل عام

علق هاني هلال رئيس مجلس إدارة جامعة سنجور، على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمقر الجديد للجامعة، اليوم، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.



وقال هاني هلال في تصريحات أذاعها مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"جامعة سنجور متواجدة في الإسكندرية منذ أكثر من 35 عاما، والمقر الجديد لها مقام في برج العرب على مساحة 44 ألف متر؛ لمضاعفة الطاقة الاستيعابية للجامعة".



وأوضح هاني هلال :" جامعة سنجور متخصصة في الدراسات العليا في درجة الماجستير في التنمية، ونؤهل الكوادر الأفريقية كي يكونوا قادة لإدارة التنمية في بلادهم".

وأكد هاني هلال :" نستهدف تخريج 200 دارس كل عام، حيث أن اختيار الطلاب في الجامعة يكون على أساس علمي"، مضيفا:" في آخر دفعة تقدم 4000 طالب ودارس وتم اختيار 150 دارسا فقط".