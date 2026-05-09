رسائل السيسي وماكرون من جامعة سنجور تؤكد أهمية الشباب في بناء مستقبل أفريقيا

قال مصطفى عبد الفتاح مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارتهما إلى جامعة سنجور بالإسكندرية حملت رسائل واضحة تؤكد أهمية الشباب ودورهم في بناء مستقبل القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي شدد على أن خريجي الجامعة يمثلون الأمل الحقيقي لبناء أوطانهم وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف عبد الفتاح، خلال مداخلة على شاشة القاهرة الإخبارية، مع الإعلامي محمد عبيد ، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وجه رسالة مماثلة إلى خريجي الجامعة، مؤكدًا أنهم يمثلون الأمل الحقيقي لإنهاء النزاعات بين الشعوب وتعزيز ثقافة الحوار والسلام، بما يعكس الدور الذي تقوم به الجامعة في إعداد كوادر أفريقية قادرة على تحمل المسؤولية وقيادة المستقبل.

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية أن الرئيس السيسي أكد خلال كلمته أهمية التعاون مع المنظمة الفرانكوفونية وتوسيع الشراكات بين الدول الأفريقية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة الفقر داخل القارة السمراء، كما وجه الشكر إلى فرنسا على مساهماتها في دعم جهود التنمية والتعاون المثمر مع مصر والدول الأفريقية.

وأشار إلى أن الرئيس ماكرون شدد على أهمية دور الجامعة في توحيد شعوب المتوسط والقارة الأفريقية، وفتح آفاق جديدة للحوار والتعاون من أجل تحقيق الاستقرار والتنمية، مؤكدًا أن التعليم يعد أحد أهم أدوات مواجهة الأزمات وبناء مستقبل أكثر استقرارًا.

وأكد عبد الفتاح، أن أهمية جامعة سنجور ظهرت بوضوح في كلمات الرئيسين، خاصة مع نجاح الجامعة في تخريج أكثر من 4 آلاف طالب حتى الآن، لافتًا إلى أن إنشاء الحرم الجامعي الجديد يأتي استعدادًا لاستقبال أعداد أكبر من الطلاب خلال الفترة المقبلة، بما يعزز دور الجامعة في إعداد كوادر أفريقية مؤهلة لدعم التنمية في مختلف المجالات.