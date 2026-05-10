قررت جهات التحقيق بمحافظة الإسماعيلية حبس زوج دنيا فؤاد لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، في القضية المتداولة إعلاميًا بشأن ادعاءات المرض وجمع تبرعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما يتم تداوله في التحقيقات، يواجه زوج دنيا فؤاد اتهامات بالاشتراك في النصب والاحتيال الإلكتروني، والمشاركة في جمع تبرعات وتحويلات مالية من مواطنين بدعوى العلاج، وذلك بعد فحص عدد من المحافظ الإلكترونية والأرقام المرتبطة بالقضية.

كما تباشر النيابة العامة بالإسماعيلية مراجعة التحويلات المالية والمنشورات المتداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي، للوقوف على حقيقة الأموال التي تم جمعها، ومدى وجود اتفاق أو تنسيق مسبق بين أطراف القضية.