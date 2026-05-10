14 تغييرًا في العادات اليومية تعالج التهابات اللثة

تُعد رائحة الفم الكريهة من المشكلات المؤرقة لعدد كبير من الأشخاص ويرغبون فى معرفة كيفية التخلص منها.

ووفقاً لموقع nhs نكشف لكم اهم التغيرات فى العادات اليومية التى تساعد فى علاج رائحة الفم الكريهة.

علاج رائحة الفم



أفضل طريقة للتأكد من عدم وجود رائحة الفم الكريهة هي الحفاظ على نظافة أسنانك ولسانك وفمك.

قم بتنظيف أسنانك ولثتك بلطف مرتين على الأقل يومياً لمدة دقيقتين

استخدم معجون أسنان يحتوي على الفلورايد

نظف لسانك بلطف مرة واحدة يومياً باستخدام مكشطة أو منظف اللسان

نظف ما بين أسنانك بفرشاة ما بين الأسنان أو استخدم خيط الأسنان مرة واحدة على الأقل يومياً

احرص على إجراء فحوصات دورية للأسنان

حافظ على نظافة أطقم الأسنان (الأسنان الاصطناعية) وانزعها ليلاً

استخدم حلوى النعناع الخالية من السكر أو العلكة بعد تناول الأطعمة والمشروبات ذات الرائحة النفاذة

جرب استخدام غسول الفم أو معجون الأسنان المضاد للبكتيريا



ابتعد عن التدخين

لا تشرب الكثير من الكحول

لا تشطف فمك بالماء مباشرة بعد تنظيف أسنانك بالفرشاة

تجنب تناول الكثير من الأطعمة والمشروبات السكرية

لا تفرك أسنانك بقوة لدرجة أن لثتك أو لسانك ينزفان.