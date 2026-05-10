كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالبطاقة الشخصية
محافظات

أخبار الوادي الجديد: المحافظ تبحث تعظيم الاستفادة من قرى الريف المصري ونائب المحافظ يتفقّد المنشآت الطبية بمدينة الخارجة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

في ختام جولتها بمركز الفرافرة..
محافظ الوادى الجديد تبحث تعظيم الاستفادة من قرى الريف المصري بسهل بركة

اختتمت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، جولتها الميدانية بمركز الفرافرة، بتفقد قرى مشروع الريف المصري بمنطقة سهل بركة، يرافقها الأستاذ عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة المساعد، والأستاذ سلامة علي محمد رئيس المركز، وذلك في إطار المتابعة الميدانية للأصول والمشروعات التنموية وتعظيم الاستفادة من المقومات المتاحة.

حيث استعرضت الوضع الراهن للمشروع المقام على مساحة إجمالية تتجاوز ١٧٧ ألف فدان، والتي تتكون من ٣ قرى بإجمالي ٢٠٠٠ منزل ريفي، إلى جانب عددٍ من المنشآت الخدمية والمرافق الأساسية، تشمل المدارس والوحدات الصحية ومحطات المياه والكهرباء والأسواق التجارية ودور العبادة.

ووجّهت مجدي بالتنسيق مع الجهات المعنية لدراسة أفضل السبل لاستغلال البيوت الريفية والمنشآت القائمة، ووضع تصور متكامل لتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، بما يحقق أهداف التنمية الشاملة.

في جولةٍ مفاجئة..
نائب محافظ الوادي الجديد يتفقّد المنشآت الطبية بمدينة الخارجة

قام السيد محمد كجك نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، بجولةٍ مفاجئة؛ لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والوقوف على سير العمل بمستشفى الخارجة التخصصي ومستشفى الحميات بالإضافة لمقر التأمين الصحي بالخارجة، وذلك بحضور الدكتور أسامة عاشور مدير المستشفى، والدكتور محمد محروس مدير منطقة التأمين الصحي بالمحافظة.

حيثُ تفقّد الأقسام المختلفة، وتابع تواجد الأطباء بالعيادات الطبية، كما التقى عددًا من المواطنين للتأكد من عدم وجود أي معوقات أو شكاوى.

في سياقٍ متصل، تابع كجك انتظام الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين بمقر التأمين الصحي، واطمأن على توافر الأدوية بالصيدلية، كما تفقّد أعمال الإنشاءات الجارية بالمبنى الجديد الملحق بالتأمين، مُوجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال وفقًا للخطة الزمنية؛ لتطوير وتحسين الخدمة الحالية وتيسير تلقي المستفيدين من خدمات التأمين الصحي.

محافظ الوادي الجديد تتابع أعمال رصف الطرق الداخلية واستكمال ميدان " المسلة" بالفرافرة

تابعت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، خلال جولتها الميدانية بمركز الفرافرة، سير العمل بمشروعات تطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية و استكمال أعمال إنشاء ميدان "المسلة" جنوب المدينة، يرافقها الأستاذ عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة المساعد، والأستاذ سلامة علي محمد رئيس المركز.

حيث تفقدت أعمال الرصف الجارية بتكلفة تبلغ ١٥ مليون جنيه، وتشمل تنفيذ أعمال رصف بطول نحو ٢ كم تبدأ من شارع جمال عبد الناصر مرورًا بميدان الشاشة، والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إنشاء ميدان "المسلة" والتي تُنفذ خلال العام المالي الحالي بتكلفة ٣ مليون جنيه، بهدف تحسين كفاءة الحركة المرورية وتيسير حركة المواطنين داخل المدينة.

ووجّهت مجدي بدعم المركز بمبلغ إضافي قدره ٥ مليون جنيه لاستكمال أعمال رصف الطرق الداخلية بالمنطقة الممتدة من مسجد "صالح" وحتى ميدان "المسلة" والمناطق المحيطة جنوب المدينة.

بتكلفة ٦٢٥ مليون جنيه..
محافظ الوادي الجديد تتابع الموقف التنفيذي لمستشفى الفرافرة المركزي الجديد

تابعت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، الموقف التنفيذي لأعمال إنشاء مستشفى الفرافرة المركزي الجديد، يرافقها الأستاذ عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة المساعد، والأستاذ سلامة علي محمد رئيس المركز، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الخدمية الجاري تنفيذها لدعم المنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

واستعرضت المحافظ معدلات تنفيذ المشروع المُقام على مساحة نحو ٢٥ ألف م٢ بتكلفة تصل إلى ٦٢٥ مليون جنيه، ونسبة تنفيذ  بلغت ٤٩%، بطاقة استيعابية تصل إلى ٨٣ سريرًا تشمل أقسام الإقامة والرعاية المركزة ورعاية الأطفال والمبتسرين والغسيل الكلوي، إلى جانب ١٢ عيادة خارجية وعددٍ من الأقسام التخصصية والخدمية المتكاملة تضم الاستقبال والطوارئ والأشعة والعلاج الطبيعي وتجميع البلازما والتعقيم ومحطة الغازات الطبية، ومعامل وبنك الدم والصيدلة الإكلينيكية، إلى جانب المباني والخدمات الملحقة بالمشروع.

ووجّهت مجدى بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية وفق التوقيتات المحددة لدخول المستشفى الخدمة في أقرب وقت، مؤكدةً أهمية توفير التجهيزات الطبية اللازمة، لاسيما أقسام الحضانات ورعاية الأطفال، بما يتناسب مع الطبيعة الجغرافية للمركز، وبما يضمن تقديم خدمات طبية متكاملة لأهالي الفرافرة والقرى التابعة لها.

