بعد أسابيع من الواقعة.. وفاة الأب المتهم بقتل نجله داخل محبسه بالمنصورة بعد تدهور حالته الصحية

لفظ الأب المتهم بإنهاء حياة نجله بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة أثناء احتجازه على ذمة القضية، وذلك بعد مرور أسابيع على الواقعة.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتدهور الحالة الصحية للمتهم داخل محبسه، وعلى الفور تم نقله إلى مستشفى المنصورة العام لمحاولة إسعافه وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، إلا أنه فارق الحياة.

وتعود الواقعة إلى وقفة عيد الفطر الماضي، عندما تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من قسم شرطة أول المنصورة يفيد بمصرع شاب على يد والده داخل نطاق القسم.

وانتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع شاب يُدعى «أحمد بدوي سليمان»، 29 عامًا.

وكشفت تحريات المباحث أن الأب، البالغ من العمر 64 عامًا، قام بالتعدي على نجله وخنقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، فيما أشارت التحريات والمعاينات الأولية إلى أن المتهم كان يعاني من اضطرابات نفسية.

وتم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.