إندونيسيا.. ثوران بركان يحصد أرواح سياح وفقدان متسلقين

شهدت جزيرة هالماهيرا الإندونيسية حالة استنفار واسعة بعد ثوران عنيف لبركان جبل دوكونو، أسفر عن سقوط قتلى ومفقودين بين السياح والمتسلقين.

وذكرت وكالة "رويترز"، نقلًا عن رئيس وكالة الإنقاذ المحلية، أن سائحين من سنغافورة لقيا مصرعهما جراء الثوران البركاني، بينما كانت السلطات قد أعلنت في وقت سابق عن بدء عمليات بحث مكثفة للعثور على 20 متسلقًا فقدوا عقب الكارثة.

كما أكدت وكالة البحث والإنقاذ الوطنية الإندونيسية (BASARNAS) وفاة ثلاثة مواطنين سنغافوريين نتيجة ثوران البركان صباح الجمعة، في حين أظهرت صور متداولة سحبًا هائلة من الدخان والرماد تغطي السماء فوق المنطقة.

وأظهرت لقطات أخرى فرق الإنقاذ وهي تنقل أحد المصابين على نقالة عبر الغابات الوعرة، وسط ظروف ميدانية معقدة تعيق الوصول إلى المفقودين.

وتعد إندونيسيا من أكثر دول العالم نشاطًا بركانيًا، إذ تضم نحو 120 بركانًا نشطًا، وتقع ضمن نطاق "حلقة النار" في المحيط الهادئ، المعروفة بكثافة الزلازل والثورات البركانية.