انفجار بركاني في إندونيسيا يحول السماء إلى سحابة رماد

لقي 3 أشخاص مصرعهم أثناء تسلقهم جبل دوكونو في إندونيسيا، إثر ثوران البركان صباح الجمعة.

وتُظهر مقاطع فيديو وصور للثوران البركان، الواقع في جزيرة شمال مالوكو، وهو يقذف عمودًا من الرماد البركاني يمتد لمسافة 10 كيلومترات (ستة أميال) في السماء، بحسب ما أفادت به إذاعة بي بي سي.

وكان الضحايا الثلاثة ضمن مجموعة تضم 20 شخصًا من سنغافورة وإندونيسيا، كانوا يتسلقون الجبل رغم القيود المفروضة وقد تمكن رجال الإنقاذ من تحديد مكان بقية المجموعة وإجلائهم من الجبل.

وثار البركان أكثر من 200 مرة منذ مارس الماضي وكان المسؤولون قد أصدروا تحذيرات سابقة من تسلق الجبل بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

وأفاد مسؤولون إندونيسيون بوفاة مواطنين سنغافوريين اثنين وأحد سكان مدينة تيرنات المجاورة.

تمكن رجال الإنقاذ في نهاية المطاف من تحديد مكان بقية أفراد المجموعة وتم إجلاء معظمهم بسلام من الجبل ونُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.