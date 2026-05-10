محامي القاضي السابق المتهم بإنهاء حياة طليقته: الأخيرة تسببت في استقالته من القضاء

قال المحامي إبراهيم، دفاع القاضي السابق المتهم بقتل طليقته بالممشى السياحي في أكتوبر، إن المجني عليها هي من حولت قاضيا بمجلس الدولة إلى حلواني، ثم إلى قاتل يواجه الإعدام.



وأضاف دفاع المتهم بقتل طليقته، في مداخلة هاتفية ببرنامج “هنا القاهرة”، المذاع عبر قناة مودرن mti، تقديم الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، أن اعترافات المتهم في المحكمة أصدق من اعترافاته أمام جهات التحقيق، وهي التي يؤخذ بها أمام المحكمة.

وأشار إلى أن المجني عليها لم تكتف بطلاقها من موكله القاضي السابق، أو أنه ترك عمله في القضاء أو حتى الشقة التي اشتراها لها في أكتوبر، لكنها أقامت ضده العديد من القضايا التي كان من شأنها أن يفكر في الانتقام منها، علاوة على زواجها عرفيًا وإقامة زوجها صحبة أبنائهما، الأمر الذي قاد في النهاية لارتكاب الجريمة.



