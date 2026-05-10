جبال وثلوج وسيول.. سانت كاترين تفرض نفسها كأيقونة للسياحة البيئية فى مصر

تعد مدينة سانت كاترين التابعة لمحافظة جنوب سيناء واحدة من أبرز الوجهات السياحية في مصر لعشاق الهايكنج ـ المشي في الطبيعة لمسافات طويلة ـ وتسلق الجبال، بفضل ما تضمه من مسارات متنوعة تناسب مختلف مستويات المغامرين.

ويستمتع السياح من مختلف أنحاء العالم برحلات جبلية تنطلق من قرى صغيرة تحيط بها التكوينات الصخرية، ثم تمتد صعودا عبر مسارات طبيعية تمر بعيون مياه باردة وآثار أديرة تاريخية، وصولا إلى القمم المرتفعة، حيث مشهد شروق الشمس الخلاب فوق جبل موسى.

وتعيش سانت كاترين على إيقاع مناخي مختلف حيث تبدأ ساعات الصباح فيها بطقس شديد البرودة نسبيا، مع درجات حرارة قد تتراوح بين 5 و 7 درجات مئوية، وتنخفض ليلا إلى نحو 4 درجات. هذا الطابع البارد يمنح المدينة خصوصيتها، ويجعلها واحدة من أبرز المناطق المصرية التي تجمع بين قسوة الطقس وجمال المشهد الطبيعي.

وفي مشهد نادر، تكتسي سانت كاترين باللون الأبيض الناصع خلال معظم أيام شهر مارس، حيث تساقطت الثلوج على المرتفعات والوديان، لتمنح المدينة مظهرًا استثنائيا يزيدها سحرا ويؤكد خصوصيتها كـ"أرض التجلي.

ومن أبرز معالم المدينة الجبلية جبل موسى وجبل كاترين، وهما من أشهر القمم المرتبطة باسم سانت كاترين.

كما تحيط بها أودية معروفة مثل وادي الأربعين ووادي فيران ووادي السبع ووادي مغارة، وهي مناطق تشكل جزءا أساسيا من خريطة الهايكنج في جنوب سيناء.

وفي لوحة طبيعية نادرة الملامح، بدا وادي غربة في سانت كاترين وكأنه يستعيد نبضه من جديد، بعدما اندفعت مياه الأمطار والسيول عبر مجراه لتنساب فوق الصخور الملونة، وتنسج بين الجبال والنخيل مشهدًا شديد الثراء والجمال.

ولم تقتصر ندرة المشهد الرائع على حركة المياه وحدها، بل امتدت إلى ذلك التناسق البصري اللافت بين الوان الصخور وخضرة النباتات، في تكوين طبيعي يمنح الوادي حضورًا خاصا، ويجعله من أكثر بقاع سانت كاترين جذبًا لعشاق الطبيعة والتصوير والسياحة البيئية.

وجاء هذا المشهد في وقت كانت فيه المدينة قد شهدت تقلبات مناخية لافتة خلال الفترة الماضية، بعدما سجلت درجة حرارة واحدة مئوية يوم 17 ديسمبر الماضي، ثم وصلت إلى 5 درجات مئوية يوم 21 مارس بالتزامن مع عيد الفطر ، وسط سيول شديدة لم تشهدها المنطقة منذ نحو ثلاث سنوات.

ولا تقتصر التجربة على جبل واحد، بل تمتد إلى شبكة واسعة من المسارات في وديان سيناء، حيث يتحول المشي بين الصخور والرمال إلى مغامرة تحمل في طياتها الكثير من التأمل والهدوء والاتصال المباشر بالطبيعة.

وتمنح هذه التضاريس المتنوعة الزائر تجربة استثنائية، تجمع بين الصعود إلى القسم العالية، والسير في الممرات الرملية، والانفتاح على مشاهد طبيعية لا تتكرر كثيرا في مصر.

ولا يمكن فصل سانت كاترين عن مجتمعها البدوي، حيث يحتفظ أهلها بعاداتهم وتقاليدهم المرتبطة بالبيئة الجبلية. ويقوم بعضهم برعاية حيوانات برية مثل الوبر في منطقة وادي الأربعين، إلى جانب اعتمادهم على ما توفره الأرض من موارد طبيعية وزراعية.

ولا تكتمل ملامح الحياة البدوية في سانت كاترين دون خبز "الفراشيح" أو "عيش الصاج"، الذي يُعد من أبرز الأكلات التراثية على الموائد السيناوية، خاصة خلال الأعياد والمناسبات. ويُحضر الخبز من الدقيق والماء والملح بعجين بسيط يفرد يدويا ثم يخبز فوق الصاج على الحطب في مشهد يعكس بساطة الحياة البدوية وارتباط أهل سيناء بعاداتهم وتقاليدهم المتوارثة عبر الأجيال.

كما تشتهر المنطقة بوجود شجر اللوز، والأعشاب مثل الزعتر، والروزماري، والحبق (النعناع الجبلي)، إلى جانب المكسرات مثلا اللوز وعين الجمل وشجر الزيتون والنبق والتين، وبعض النباتات العلاجية مثل الحنظل، وهي ملامح تعكس علاقة الإنسان بالمكان، وتكشف عن نمط حياة متوارث يجمع بين البساطة والارتباط العميق بالطبيعة.

كما تكتسب سانت كاترين أهمية إضافية بفضل المسارات والمزارات المقدسة المنتشرة فيها، ما يجعلها ليست فقط مدينة جبلية أو مقصدا سياحيا، بل أيضا مساحة روحية ذات بعد تاريخي وديني عميق. ولهذا السبب، ينظر إليها الزائرون باعتبارها مكانا يجمع بين المغامرة والتأمل، وبين الحركة في الجبال والسكون أمام المعالم المقدسة.

وهكذا تظل سانت كاترين مدينة استثنائية، تجمع بين الثلج والسيول والبرد القارس من جهة، وبين الطبيعة الجبلية وروح الهايكنج والمزارات المقدسة من جهة أخرى. وهي مدينة تفرض حضورها كل عام بوصفها واحدة من أكثر بقاع مصر تفردا ، حيث يلتقي الجبل بالتاريخ، وتلتقي المغامرة بالسكينة، في مشهد يرسخ مكانتها كأحد أبرز معالم جنوب سيناء.

ومع حلول الليل، تتحول سماء سانت كاترين إلى واحدة من أكثر المشاهد سحرًا في قلب الصحراء، حيث تتلألأ آلاف النجوم بوضوح نادر بعيدًا عن صخب المدن وأضوائها.

وتمنح الطبيعة الجبلية والهواء النقي الزائر فرصة استثنائية لتأمل السماء ورصد الكواكب ودروب النجوم في أجواء يغلب عليها السكون والهدوء، لتصبح ليالي سانت كاترين تجربة بصرية وروحية لا تقل جمالا عن مغامراتها الجبلية نهارا.



