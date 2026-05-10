الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ضوابط وشروط قبول اعتذارات امتحانات الدبلومات الفنية 2026

وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات هامة بشأن الإعتذار عن اعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2026

 يأتي ذلك في إطار الإستعدادات الجارية لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2026

حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم إرسال خطابات الندب المنتدبين للعمل بلجان امتحانات الدبلومات الفنية 2026، وحرصا علي تحقيق الانضباط وحسن سير العمل فقد تقرر تنظيم قبول الاعتذارات وفقا للضوابط والشروط التالية :

حالات تقديم اعتذارات امتحانات الدبلومات الفنية 2026 

  •   وجود طفل رضيع اقل من عامين: يتم صورة من شهادة ميلاد الطفل مع الأصل للاطلاع.
  •  رعاية طفل مريض بمرض مزمن او معاق: يتم تقديم صورة من التقرير الطبي مع الأصل للاطلاع.
  •  تقرير طبي لعام 2026معتمد من القومسيون الطبي فقط: صورة من التقرير ومدون به يعفي من اعمال الامتحانات.
  •  ندب الزوج والزوجة لأعمال الامتحانات في حالة تعارض تواريخ الندب مع حق اللجنة في اختيار من يقبل عذره منهم: صورة من خطابين الندب مع الأصل للاطلاع

شروط قبول اعتذارات امتحانات الدبلومات الفنية 2026

  •  لا يقبل أي اعتذار إلا بالمستندات الرسمية الدالة علي الحالة ولا يلتفت الي اي طلب غير مستوف
  •  اصل خطاب الندب وصورة منه + أصل المستندات الدالة وصورة منها).
  •  لا يعتد بالإجازات الاعتيادية أثناء فترة الندب.
  •  لا يعتبر العضو معتذراً إلا بعد صدور موافقة لجنة الإدارة .
  •  في حال تقديم الاعتذار الكترونيا سيتم ارسال رسالة للمعتذر بواسطة تطبيق الواتساب + الايميل ) ( بقبول / رفض الطلب ) علما بان استلام استمارات عضوية من السادة مندوبي المدارس يوم الاحد 10 مايو.
جريت تانج
ياسمين صبري
روبي
