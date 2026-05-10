ضوابط وشروط قبول اعتذارات امتحانات الدبلومات الفنية 2026

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات هامة بشأن الإعتذار عن اعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2026

يأتي ذلك في إطار الإستعدادات الجارية لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2026

حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم إرسال خطابات الندب المنتدبين للعمل بلجان امتحانات الدبلومات الفنية 2026، وحرصا علي تحقيق الانضباط وحسن سير العمل فقد تقرر تنظيم قبول الاعتذارات وفقا للضوابط والشروط التالية :

حالات تقديم اعتذارات امتحانات الدبلومات الفنية 2026

وجود طفل رضيع اقل من عامين: يتم صورة من شهادة ميلاد الطفل مع الأصل للاطلاع.

رعاية طفل مريض بمرض مزمن او معاق: يتم تقديم صورة من التقرير الطبي مع الأصل للاطلاع.

تقرير طبي لعام 2026معتمد من القومسيون الطبي فقط: صورة من التقرير ومدون به يعفي من اعمال الامتحانات.

ندب الزوج والزوجة لأعمال الامتحانات في حالة تعارض تواريخ الندب مع حق اللجنة في اختيار من يقبل عذره منهم: صورة من خطابين الندب مع الأصل للاطلاع

شروط قبول اعتذارات امتحانات الدبلومات الفنية 2026