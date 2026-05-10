اتحاد الصناعات: الدولة تستهدف توطين الصناعة وزيادة الطاقات الإنتاجية

أكد الدكتور هاني عبيد أستاذ التخطيط الاستراتيجي وعضو اتحاد الصناعات، أن الدولة المصرية تسير وفق خطة واضحة ضمن رؤية 2030 تستهدف توطين الصناعة وزيادة الطاقات الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما ينعكس على تحسين مستوى معيشة المواطنين وخفض معدلات التضخم والعجز التجاري.

وأوضح عبيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير وسارة سامي ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد أن الصناعة أصبحت أولوية للدولة لأنها تمثل سلاح أمن قومي، مشيراً إلى أن قوة الاقتصادات وقدرتها على الصمود أصبحت المعيار الحقيقي لقوة الدول في ظل الأزمات العالمية.

الصادرات

وأضاف أن الدولة تعمل على توطين الصناعات المغذية لتقليل الفاتورة الاستيرادية، من خلال إطلاق مبادرات مثل “152 فرصة استثمارية” و”مصنعك جاهز”، إلى جانب التوسع في المناطق الصناعية بـ15 محافظة، بهدف دعم المصانع الكبرى والمتوسطة والصغيرة.

وأشار إلى أن هناك 9 قطاعات صناعية تحظى بالأولوية، أبرزها الصناعات الغذائية، الهندسية، الأدوية، السيارات، الإلكترونيات، والغزل والنسيج، لافتاً إلى أن هذه التحركات تأتي ضمن خطة الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات.

وكشف أن أكبر تحدٍ أمام الصناعة المصرية يتمثل في فجوة المهارات لدى العمالة، مؤكداً أن مبادرة الشاب الماهر تستهدف تأهيل العمالة للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة، خاصة مع انتقال مصر من المنافسة السعرية إلى المنافسة في الجودة.



