طلب إحاطة للربط بين الصناعة المصرية والأسواق العالمية لمضاعفة الصادرات

تقدم النائب عاصم عبد العزيز مرشد عضو مجلس النواب بطلب إحاطة الى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن غياب رؤية متكاملة لربط الصناعة المصرية بالأسواق التصديرية، وما يترتب على ذلك من تراجع القدرة التنافسية للمنتج المصري وفقدان فرص حقيقية لزيادة الصادرات وجذب العملة الأجنبية .

وأكد أن الحكومة تتحدث باستمرار عن دعم الصناعة وزيادة الصادرات، إلا أن الواقع يكشف عن فجوة واضحة بين خطط التصنيع واحتياجات الأسواق الخارجية، حيث يتم إنشاء صناعات لا ترتبط بخريطة الطلب العالمي، في الوقت الذي تفتقد فيه مصر استراتيجية حقيقية لتوطين صناعات موجهة للتصدير قادرة على المنافسة الدولية.



وتساءل النائب عاصم عبد العزيز مرشد قائلاً : لماذا لا ترتبط خطط التصنيع المحلي بدراسات واضحة لاحتياجات الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية المستهدفة؟

وأين استراتيجية الدولة لتوطين صناعات مخصصة للتصدير فقط بدلاً من الاعتماد على صناعات تقليدية محدودة القيمة التنافسية؟ وما أسباب استمرار المشكلات اللوجستية وارتفاع تكاليف النقل والشحن والتخزين التي تضعف قدرة المنتج المصري على المنافسة عالميًا؟

ولماذا لم تستفد مصر بالشكل الكافي من الاتفاقيات التجارية الدولية والإقليمية لتعميق الصناعة المحلية وزيادة الصادرات؟

وكيف يمكن الحديث عن الوصول إلى أسواق عالمية بينما يواجه المصدرون إجراءات معقدة وتأخيرًا في الخدمات اللوجستية والدعم التصديري؟ .

دول عديدة حققت طفرات اقتصادية كبرى عبر ربط الصناعة بالتصدير

وأشار إلى أن العديد من الدول حققت طفرات اقتصادية كبرى عبر ربط الصناعة بالتصدير، بينما ما زالت مصر تتحرك دون رؤية تصديرية واضحة، الأمر الذي يحد من قدرة الصناعة الوطنية على النمو ويؤثر على فرص توفير العملة الصعبة.

وقال النائب عاصم عبد العزيز مرشد : إن بناء صناعة لا تستهدف الأسواق العالمية هو إهدار للفرص والإمكانات، فالدول القوية اقتصاديًا لا تنتج من أجل المخازن بل من أجل التصدير والمنافسة الدولية.. وإذا لم تتحول الصناعة المصرية إلى صناعة مرتبطة بالأسواق العالمية، فسوف نظل ندور في دائرة الإنتاج المحدود والعائد الضعيف مهما تعددت المشروعات والمبادرات.