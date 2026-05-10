قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش البريطاني: اندلاع حريق بسفينة بعد إصابتها بمقذوف قرب الدوحة
دخان وحرائق قرب هرمز.. ناقلة إيرانية تواصل الاشتعال بعد قصف أمريكي
قمة ترامب وشى المرتقبة فى بكين.. الاقتصاد العالمي والحرب التجارية على طاولة التفاوض
تطورات بشأن انسحاب إيران من كأس العالم 2026.. ماذا حدث؟
الجيش الإيراني: ادعاءات فرض حصار بحري علينا محاولة لإضعاف سيطرتنا على مضيق هرمز
معبر رفح البري يستقبل دفعة من العائدين الفلسطينيين
الكلاسيكو يشتعل الليلة.. برشلونة على بعد خطوة من التتويج وريال مدريد يقاتل لإنقاذ موسمه
بريطانيا تنقل ركابها المصابين بفيروس هانتا إلى ميرسيسايد للحجر الصحي
ضوابط وشروط قبول اعتذارات امتحانات الدبلومات الفنية 2026
بشرى سارة قريبا.. شعبة الدواجن تكشف موعد انخفاض سعر الفراخ 10%
أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 10 مايو .. عيار 21 بكام؟
إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص بصحراوي قنا الغربي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

طلب إحاطة للربط بين الصناعة المصرية والأسواق العالمية لمضاعفة الصادرات

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

تقدم النائب عاصم عبد العزيز مرشد عضو مجلس النواب بطلب إحاطة الى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن غياب رؤية متكاملة لربط الصناعة المصرية بالأسواق التصديرية، وما يترتب على ذلك من تراجع القدرة التنافسية للمنتج المصري وفقدان فرص حقيقية لزيادة الصادرات وجذب العملة الأجنبية .

وأكد أن الحكومة تتحدث باستمرار عن دعم الصناعة وزيادة الصادرات، إلا أن الواقع يكشف عن فجوة واضحة بين خطط التصنيع واحتياجات الأسواق الخارجية، حيث يتم إنشاء صناعات لا ترتبط بخريطة الطلب العالمي، في الوقت الذي تفتقد فيه مصر استراتيجية حقيقية لتوطين صناعات موجهة للتصدير قادرة على المنافسة الدولية.
 

وتساءل النائب عاصم عبد العزيز مرشد قائلاً : لماذا لا ترتبط خطط التصنيع المحلي بدراسات واضحة لاحتياجات الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية المستهدفة؟
وأين استراتيجية الدولة لتوطين صناعات مخصصة للتصدير فقط بدلاً من الاعتماد على صناعات تقليدية محدودة القيمة التنافسية؟ وما أسباب استمرار المشكلات اللوجستية وارتفاع تكاليف النقل والشحن والتخزين التي تضعف قدرة المنتج المصري على المنافسة عالميًا؟
ولماذا لم تستفد مصر بالشكل الكافي من الاتفاقيات التجارية الدولية والإقليمية لتعميق الصناعة المحلية وزيادة الصادرات؟
وكيف يمكن الحديث عن الوصول إلى أسواق عالمية بينما يواجه المصدرون إجراءات معقدة وتأخيرًا في الخدمات اللوجستية والدعم التصديري؟ . 

دول عديدة حققت طفرات اقتصادية كبرى عبر ربط الصناعة بالتصدير 

وأشار إلى أن العديد من الدول حققت طفرات اقتصادية كبرى عبر ربط الصناعة بالتصدير، بينما ما زالت مصر تتحرك دون رؤية تصديرية واضحة، الأمر الذي يحد من قدرة الصناعة الوطنية على النمو ويؤثر على فرص توفير العملة الصعبة.
وقال النائب عاصم عبد العزيز مرشد : إن بناء صناعة لا تستهدف الأسواق العالمية هو إهدار للفرص والإمكانات، فالدول القوية اقتصاديًا لا تنتج من أجل المخازن بل من أجل التصدير والمنافسة الدولية.. وإذا لم تتحول الصناعة المصرية إلى صناعة مرتبطة بالأسواق العالمية، فسوف نظل ندور في دائرة الإنتاج المحدود والعائد الضعيف مهما تعددت المشروعات والمبادرات.

عاصم عبد العزيز مجلس النواب هشام بدوى الصناعة النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الغندور

تعليق ناري من خالد الغندور علي أداء الحكم في لقاء الزمالك واتحاد العاصمة

وزيرالنقل

امشي من قدامي .. سر انفعال كامل الوزير على مهندس بمحور ديروط

دنيا فؤاد

مفاجأة في تحقيقات دنيا فؤاد.. التحفظ على سيارة صيني والحسابات “فارغة”

البيض

هبوط جديد.. سعر كرتونة البيض يهوى في المزارع والأسواق

الراحل دكتور ضياء العوضي

ضحية جديدة لـ «نظام الطيبات» .. شاب يروي تفاصيل مأساوية بعد وفاة صديقه

الزمالك

موعد مباراة العودة بين الزمالك واتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية 2026

الاهلي

صدق أو لا تصدق.. الأهلي توج بـ 22 بطولة هذا الموسم مقابل بطولة وحيدة فقط للزمالك

دواجن وبيض

أخيرًا تراجعت.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

ترشيحاتنا

رامي عياش في حفل زفاف

رامي عياش يفتتح حفل زفاف أسطوريا في مصر بأغنية أوكسترالية

هالة فؤاد

فى ذكرى رحيل هالة فؤاد.. رحلة فنية قصيرة صنعت حضورًا لا ينسى

الفنانة ليلي أحمد زاهر

بعد إعلان حملها.. ليلى أحمد زاهر تتحدث عن مشاعر الأمومة

بالصور

جريت تانج الكهربائية .. بي واي دي تحصد 100 ألف طلب خلال أسبوعين

جريت تانج
جريت تانج
جريت تانج

إطلالة كاجوال.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فستان لافت.. روبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

روبي
روبي
روبي

فيديو

فيديو الشرقية

هدّد زوجته واتهمها بالخيـ ـانة .. تفاصيل فيديو السـ.كـين بالشرقية تُثير الجدل | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

المزيد