الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
هاني عبيد: الدولة تستهدف الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات

البهى عمرو

أكد هاني عبيد، أستاذ التخطيط الاستراتيجي وعضو اتحاد الصناعات ومستشار ريادة الأعمال، أن الصناعة تمثل أولوية كبرى للدولة، مشيرًا إلى أن الصناعة تعد سلاح أمن للدول، وأن الصناعة والاقتصاد هما ما يميزان الدولة القوية عن الدولة الهشة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية نهاد سمير، وأحمد دياب، أن الدولة تعمل على تقليل الفاتورة الاستيرادية، موضحًا أن الفاتورة الاستيرادية كبيرة، ولذلك وضعت الدولة ضمن خطتها توطين بعض الصناعات، كما قامت بإنشاء مصانع جديدة بهدف زيادة الإنتاج الصناعي.

وأوضح أن الدولة تعمل على توطين بعض الصناعات وفق رؤية 2030، ومنها قطاعات مواد البناء، والصناعات الغذائية، والملابس الجاهزة، والسيارات، والإلكترونيات، والأسمدة، والأدوية.

ولفت إلى أن الدولة تستهدف الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات، مؤكدًا وجود تعاون بين العديد من الوزراء لتحقيق هذا الهدف، وذلك من خلال فتح أسواق جديدة، وزيادة الصادرات، وتشجيع الصناعات الصغيرة من أجل التوسع في القطاع الصناعي.

كما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى فرنسا لتصل إلى 1.14 مليار دولار خلال عام 2025 مقابل 1.09 مليار دولار خلال عام 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 4.6 %.

وأشار إلى أن قيمة الواردات المصرية من فرنسا بلغت 1.82 مليار دولار خلال عام 2025 مقابل 1.85 مليار دولار عام 2024 بنسبة انخفاض قدرها 1.6 %.

جاء ذلك في بيان صحفي أصدره الجهاز يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا، وذلك بمناسبة استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا، وذلك في إطار بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا والمشاركة فى مراسم افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور الدولية.

وكشفت بيانات الجهاز عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا مسجلةً 2.96 مليار دولار خلال عام 2025 مقابل 2.94 مليار دولار خلال عام 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 1 % .

وحول أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى فرنسا خلال عام 2025 كالاتي : أسمدة بقيمة 313 مليون دولار، آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 260 مليون دولار، خضروات وفواكه بقيمة 88.4 مليون دولار، منتجات كيماوية عضوية وغير عضوية بقيمة 81.4 مليون دولار، ملابس جاهزة بقيمة 70 مليون دولار.

وحول أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من فرنسا خلال عام 2025 جاءت كالآتي : منتجات الصيدلة بقيمة 290 مليون دولار، آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 260 مليون دولار ، سيارات وجرارات ودراجات وأجزاؤها بقيمة 207 ملايين دولار، حبوب بقيمة 152 مليون دولار، ألبان ومنتجاتها وبيض وعسل بقيمة 71.4 مليون دولار.

وأشار الجهاز إلى أن قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر سجلت 767.1 مليون دولار خلال العام المالي 2024/ 2025 مقابل 483.8 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 58.6% ، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في فرنسا 398.1 مليون دولار خلال العام المالي 2024/ 2025 مقابل 238.3 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 67.1 % .

ونوه بأن قيمة تحويلات المصريين العاملين بفرنسا بلغت 99.7 مليون دولار خلال العام المالي 2024 /2025 مقابل 71.1 مليون دولار خلال العام المالي 2023 / 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 40.2 % ، بينما بلغت قيمة تحويلات الفرنسيين العاملين في مصر 17.7 مليون دولار خلال العام المالي 2024 /2025 مقابل 14.1 مليون دولار خلال العام المالي 2023 / 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 25.5%.

وأشار إلى أن عدد سكان مصر سجلوا 109 ملايين نسمة في مايو 2026، بينما سجل عدد سكان فرنسا 66.7 مليون نسمة خلال نفس الفترة ، مضيفا أن عـدد المصـريين المتواجديـن بفرنسا طبقــاً لتقديرات البعثة بلغ 580 ألف مصري حتى نهاية عام 2024.

