برلماني: افتتاح جامعة سنجور يعزز دور مصر كمركز إقليمي للعلم في أفريقيا

أكد النائب أحمد عبد المجيد، أمين سر لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يعكس اهتمام الدولة المصرية بتطوير منظومة التعليم العالي، وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للعلم والمعرفة في القارة الأفريقية.

جامعة سنجور أبرز المؤسسات الأكاديمية الدولية المتخصصة

وقال عبد المجيد، في تصريحات صحفية، إن جامعة سنجور تُعد من أبرز المؤسسات الأكاديمية الدولية المتخصصة في إعداد وتأهيل الكوادر الأفريقية، مشيرًا إلى أن افتتاح مقرها الجديد في الإسكندرية يمثل إضافة قوية للمنظومة التعليمية والبحثية بالمحافظة وبمصر بشكل عام.

وأضاف أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التعليم والبحث العلمي، باعتباره أحد أهم محاور بناء الجمهورية الجديدة.

وأوضح أن الدولة نجحت خلال السنوات الماضية في تنفيذ طفرة حقيقية في قطاع الجامعات والبنية التعليمية.

وأشار أمين سر لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب إلى أن التعاون المصري الفرنسي في المجال الأكاديمي يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، ويسهم في تبادل الخبرات ودعم الابتكار وإعداد أجيال قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل والتنمية الحديثة.