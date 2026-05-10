إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة سرقة ميكروباص في رمسيس

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة عاطل متهم بسرقة سيارة ميكروباص بأسلوب المفتاح المصطنع بميدان رمسيس، للمحاكمة الجنائية.

تفاصيل الواقعة

ورصدت مديرية أمن القاهرة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن استغاثة إحدى السيدات من سرقة السيارة الخاصة بها بعد شرائها بيوم أثناء توقفها بميدان رمسيس بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 3 مايو الجارى تلقى قسم شرطة الأزبكية بلاغا من (شقيق القائمة على النشر – مقيم بالغربية) باكتشافه سرقة السيارة خاصته "ميكروباص" حال قيامه بركنها بدائرة القسم.



وبإجراء التحريات وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بمحافظة الجيزة) وبحوزته (السيارة "الميكروباص") المشار إليها.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وتحرر محضر بالواقعة .