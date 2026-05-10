حتى 14 مايو الجاري.. فتح باب التقديم لعدد 15 سيارة تاكسي للعمل بأسيوط الجديدة

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، فتح باب التقديم لعدد 15 سيارة تاكسي للعمل داخل مدينة أسيوط الجديدة، وذلك في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين محافظة أسيوط وجهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، وفي ضوء جهود المحافظة المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم منظومة النقل الداخلي.

وأوضح محافظ أسيوط أن التقديم بدأ اعتبارًا من السبت 9 مايو، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 14 مايو 2026، بمقر الإدارة العامة للمواقف بديوان عام المحافظة برئاسة يسري سند مدير عام إدارة المواقف، حيث تتضمن كراسة الشروط كافة الاشتراطات والضوابط والمستندات المطلوبة للتقديم.

وأكد المحافظ أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص المحافظة على دعم منظومة النقل وتيسير حركة المواطنين داخل مدينة أسيوط الجديدة، بما يتواكب مع ما تشهده من توسع عمراني متسارع وزيادة في أعداد السكان، بما يسهم في توفير وسائل نقل حضارية وآمنة تلبي احتياجات المواطنين.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن المحافظة تعمل بالتنسيق الكامل مع جهاز مدينة أسيوط الجديدة على تحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أن تعزيز خدمات النقل الداخلي يعد أحد المحاور المهمة لتحسين جودة الحياة وتحقيق السيولة المرورية داخل المدينة.

ودعا محافظ أسيوط الراغبين في التقديم إلى التوجه إلى مقر الإدارة العامة للمواقف خلال الفترة المحددة للاطلاع على كراسة الشروط واستيفاء المستندات المطلوبة، مؤكدًا أن إجراءات التقديم تتم وفقًا لضوابط واضحة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.