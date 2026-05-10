تسريب امتحان الرياضيات لطلاب الدبلومة البريطانية وقرار عاجل بإلغائه

أعلنت هيئة كامبريدج الدولية ، أنه تم تسريب ورقة أسئلة امتحان الرياضيات للمستوى المتقدم (AS) لطلاب الدبلومة البريطانية قبل موعدها المحدد، مخالفةً بذلك لوائحنا الصارمة.

وقالت هيئة كامبريدج الدولية في بيان لها : نظرًا لحجم التسريب، لا يمكننا استخدام هذه الورقة لإعلان نتائج الامتحانات النهائية ، لذا نعلن إلغاء هذه الورقة، ولن تُستخدم في حساب النتائج من خلال التقييم المُحتسب.

وشددت هيئة كامبريدج الدولية على أن الهدف هو ضمان عدم تضرر الطلاب نتيجةً لهذا التلاعب المتعمد من قِبل قلة من الطلاب.

وقالت هيئة كامبريدج الدولية في بيانها : في إطار تحقيقنا، قرر كبار خبراء التقييم في كامبريدج إعادة تقديم نسخة جديدة من ورقة الامتحان لجميع الطلاب في المناطق المتضررة.

وأضافت هيئة كامبريدج الدولية : ندرك مدى الإحباط وخيبة الأمل التي سببها هذا الحدث للطلاب المتضررين وعائلاتهم ومدارسهم ، حيث يبذل الطلاب جهدًا كبيرًا في التحضير للامتحانات وأدائها، ونحن نُقدّر ثقتهم بنا في تقديم نتائج عادلة في نهاية المطاف.

جدير بالذكر أنه ، كان قد أشاد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بدور هيئة كامبريدج الدولية كأحد الشركاء الرئيسيين للوزارة، مؤكدًا على تاريخ التعاون الطويل والمثمر بين الجانبين في مصر حيث تعتمد العديد من المدارس في مصر على النظام التعليمي البريطاني، وتقدم كامبريدج المناهج ونظم الامتحانات، بالإضافة إلى منح شهادات الـ(IGCSE) للطلاب المصريين

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أهمية تعزيز التعاون والشراكة المستمرة بين وزارة التربية والتعليم المصرية وهيئة كامبريدج الدولية، لتقديم أفضل تجربة تعليمية بهذه المدارس تتماشى مع التطورات التكنولوجية والتعليمية العالمية.