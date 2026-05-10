لتقديم الدعم التوعوي والإرشادي للحُجَّاج.. البحوث الإسلاميَّة يطلق قافلة دعويَّة بالمطارات والمواني لخدمة ضيوف الرحمن

أطلق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، قافلة التوعية بموسم الحج في المطارات والمواني، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وإشراف فضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام للمجمع؛ بهدف تقديم الدعم التوعوي والإرشادي للحُجَّاج المصريين قبل سفرهم إلى الأراضي المقدَّسة، والتيسير عليهم في أداء المناسك على الوجه الصحيح.

قافلة دعوية لإرشاد الحجاج

وتضمُّ القافلة عددًا من وعَّاظ الأزهر وواعظاته؛ إذْ يقدِّمون برامج توعويَّة وإرشاديَّة داخل المطارات والمواني؛ من خلال التواصل المباشر مع الحُجَّاج، والإجابة عن استفساراتهم المتعلقة بأحكام الحج وآدابه، وبيان أهم التعليمات الشرعيَّة المرتبطة بالمناسك، إلى جانب تقديم النصح والإرشاد؛ في إطار دور الأزهر الشريف في خدمة ضيوف الرحمن، ونشر الوعي الصحيح بأحكام المناسك.

وقال فضيلة أ.د. محمد الجندي: إنَّ قوافل التوعية بموسم الحج تأتي في إطار حرص الأزهر الشريف على مرافقة الحُجَّاج بالتوعية الشرعيَّة الصحيحة منذ لحظة السفر، بما يعينهم على أداء المناسك في يُسر وطمأنينة، ويُسهم في تصحيح المفاهيم والإجابة عن مختلِف التساؤلات المرتبطة بالحج.

وأضاف الدكتور الجندي أنَّ المجمع قد حرص هذا العام على تكثيف الحضور الدعوي داخل المطارات والمواني؛ للوصول المباشر إلى الحُجَّاج، والتفاعل معهم ميدانيًّا، موضِّحًا أنَّ الوعَّاظ والواعظات المشاركين في القافلة يقدِّمون رسالةً توعويَّةً متكاملةً تقوم على التيسير وبيان مقاصد الشريعة، إلى جانب تعزيز القِيَم الأخلاقيَّة والسلوكيَّة المرتبطة بهذه الرحلة الإيمانيَّة العظيمة.

وأكَّد فضيلته أنَّ القافلة ستستمر حتى سفر آخر فوج من الحجيج؛ انطلاقًا من مسئوليَّة الأزهر الشريف الدعويَّة والتوعويَّة، وحرصه على تقديم كل أوجه الدعم المعرفي والإرشادي لحُجَّاج بيت الله الحرام؛ بما يعكس رسالة الأزهر الوسطيَّة ومنهجه القائم على العلم والوعي وخدمة الناس.