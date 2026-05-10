إندونيسيا: مصرع شخصين يحملان الجنسية السنغافورية عقب ثوران بركان جبل "دوكونو"

أعلنت السلطات الإندونيسية، اليوم /الأحد/ مصرع شخصين يحملان الجنسية السنغافورية عقب ثوران بركان جبل "دوكونو" في جزيرة "هالماهيرا" الواقعة شرقي البلاد.

وأوضحت السلطات - حسبما ذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" - أنه يجري التحقيق مع عدد من المرشدين السياحيين لقيامهم باصطحاب مجموعة من السياح السنغافوريين والإندونيسيين بالقرب من فوهة البركان، على الرغم من إغلاق المنطقة المحيطة بها ضمن دائرة نصف قطرها 4 كلم.

ويواجه المرشدون تهمة الإهمال الذي أفضى إلى الموت، وهي جريمة عقوبتها السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

وقد تم نشر 150 من رجال الإنقاذ، وأفراد من قوات الجيش والشرطة، فضلا عن الاستعانة بطائرتين مسيرتين حراريتين للبحث عن المفقودين، فيما تتركز عملية البحث حول فوهة البركان حيث تغطي مساحة تبلغ حوالي 700 متر.

وثار بركان جبل "دوكونو" الواقع في مقاطعة "شمال مالوكو" صباح أمس أول /الجمعة/ مطلقا رمادا ارتفع لمسافة نحو 10 كلم في السماء؛ ما أدى إلى إجلاء السلطات أمس لـ17 شخصا، هم 7 سنغافوريين و10 إندونيسيين.

ويعد بركان جبل دوكونو حاليا عند مستوى الإنذار الثالث في نظام الإنذار الإندونيسي المؤلف من أربعة مستويات.. ويثور البركان بشكل مستمر منذ عام 1933 مصحوبا بانفجارات متكررة للرماد.