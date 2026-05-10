حملة موسعة لإزالة الإشغالات والتعديات بشبرا الخيمة

أكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، تكثيف حملات الإشغالات والتعديات وتشديد الرقابة على الأسواق ومحاربة الاحتكار وجميع صور الغش التجاري.



وقال عبد الفتاح إن صحة المواطن وسلامة ما يُعرض له من سلع هي خط أحمر لا يمكن التهاون فيه، مشددا على استمرار هذه الحملات المفاجئة لضبط المتلاعبين بالأسعار والتأكد من جودة المنتجات وتطبيق قانون حماية المستهلك بكل حزم حيال المخالفين لردع أي محاولات للإضرار بالصالح العام.



وأشار محافظ القليوبية إلى انطلاق حملة مكبرة ضمت قطاعات الإشغالات والتموين وحماية المستهلك، بقيادة الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية ، وبمشاركة الأجهزة التنفيذية والرقابية وإدارات الأشغالات والنظافة والبيئة بالحي.



وقد أسفرت الحملة في قطاع الإشغالات عن إزالة وتنفيذ 16 حالة إزالة إدارية، وتحرير 12 محضر إشغال، و6 محاضر بيئة بمنطقة بهتيم إسكو، كما تمت مصادرة حمولة 6 سيارات إشغالات وعدد من المعدات والأدوات محل المحاضر تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد تلك المخالفات، وذلك لضمان إعادة الانضباط للشارع وتسهيل حركة المرور والمواطنين.

كما استمرت أعمال الحملة لتشمل المرور الميداني على الأسواق والمحلات التجارية، حيث تم التحفظ على 308 كيلو من الدهون الحيوانية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، و70 كيلو من عجينة الحواوشي بدون بيانات، بالإضافة إلى مصادرة 40 كيلو من السجق مجهول البيانات، مع تحرير 8 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لضمان سلامة الغذاء المعروض بالأسواق.