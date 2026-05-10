قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بنك ناصر يطلق خدمة صرف المعاش مقدمًا لتعزيز الشمول المالي ودعم أصحاب المعاشات
أحمد موسى: ماكرون يقدم دعاية عالمية لمصر بملايين الدولارات
تقرير: الذهب يحقق مكاسب أسبوعية تقارب 2% مدفوعا بتوقعات إمكانية تهدئة توترات الشرق الأوسط وتراجع الدولار
طرد وهدف و3 فرص مهدرة.. 9 مشاهد مثيره بلقاء الزمالك واتحاد العاصمة
بحضور أكثر من 30 رئيس دولة.. قمة «أفريقيا إلى الأمام» تبحث إصلاح النظام المالي العالمي ودعم الاستثمار
بلد الأمن والأمان.. ماكرون وزوجته يجريان في شوارع الإسكندرية
هل نحن أمام جائحة جديدة مثل كورونا بسبب هانتا؟ متحدث الصحة يوضح الحقائق
الرئيس الفرنسي يخطف الأنظار ويمارس رياضة الجري في الإسكندرية
بدر عبد العاطي: دعم المفاوضات الأمريكية الإيرانية ضرورة لخفض التصعيد
الجامعة العربية تدعو لحماية الصحفيين الفلسطينيين ووقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الإعلام
الصحة العالمية : خطر "هانتا" لا يزال منخفضا وأنه ليس كوفيد آخر
إندونيسيا: مصرع شخصين يحملان الجنسية السنغافورية عقب ثوران بركان جبل "دوكونو"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مقتل تاجر على يد شاب بسبب موتوسيكل.. ما القصة؟

المجني عليه
المجني عليه
أحمد فتحي

قام شاب بقتل تاجر بسبب رفضه إعادة الموتوسيكل الذي كان وسيطا في بيعه للشاب، فتشاجر الاثنان إلى أن قام الشاب باطلاق الرصاص على التاجر في وسط الشارع بالغربية.

 

قرار النيابة بحبس المتهم

أصدر المستشار محمد صلاح الفقي، المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، توجيهات عاجلة إلى رئيس نيابة مركز قطور بفتح باب التحقيق العاجل في واقعة وفاة تاجر على يد شاب رميا بالرصاص بشوارع قرية سملا واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تحرك عاجل من النيابة

ووجهت النيابة العامة في تعليماتها بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بعدما وردت تحريات المباحث بتوافر اشتراطات تهمه القتل العمد من جهة الجاني بحمله السلاح الناري والتهجم على الضحية داخل محله التجاري بذات القرية.

حبس المتهم 4 أيام

وأمرت النيابة العامة بسماع أقوال أسرة المجني عليه وأخذ أقوال الجاني وسماع أقوال شهود عيان الواقعة، فضلا عن الاطلاع على تقرير تفريغ كاميرات مراقبة بمحيط موقع الحادث.

وقال المتهم "م. ا"، 35 سنة، خلال تحقيقات النيابة العامة:  “أنا خلصت على فتحي الفقي داخل لمحله بضربه بسلاح ناري كان معايا عشان رفض يرجع ليا موتوسيكل كان وسيط في بيعه ليا، وحسبنا الله ونعم الوكيل”.

 

تفاصيل الحادث 

كان ضباط الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية نجحوا خلال أقل من 48 ساعة في  ضبط المتهم بإنهاء حياة شاب رميا بالرصاص وبحوزته السلاح المضبوط بشوارع قرية سملا بقطور "فرد خرطوش" بالتنسيق مع مديرية أمن مطروح عقب هروب المتهم للاختباء بإحدى القرى التابعة للمحافظة الساحلية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

صدمة بالقرية 

كانت قرية سملا التابعة لمركز شرطة قطور بمحافظة الغربية شهدت مصرع شخص في العقد الرابع من عمره رميا بالرصاص عقب نشوب مشاجرة حامية بين مجموعة من الأشخاص داخل محل تجاري مملوك الضحية بسبب خلاف على بيع وركن موتوسيكل، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تحرك أمني عاجل 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة وفاة شخص يدعى فتحي الفقي، 39 سنة، رميا بالرصاص الطائش في مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بشوارع قرية سملا بنطاق دائرة المركز.

تشكيل فريق بحث جنائي

انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وشكل فريق بحث جنائي قاده الرائد أحمد بهاء، رئيس مباحث مركز شرطة، ومعاونيه من قوات الشرطة السرية والنظامية لضبط الجناة وطرفي مشاجرة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

الغربية قتل تاجر على يد شاب بسبب موتوسيكل حبس المتهم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الغندور

تعليق ناري من خالد الغندور علي أداء الحكم في لقاء الزمالك واتحاد العاصمة

دنيا فؤاد

مفاجأة في تحقيقات دنيا فؤاد.. التحفظ على سيارة صيني والحسابات “فارغة”

البيض

هبوط جديد.. سعر كرتونة البيض يهوى في المزارع والأسواق

الراحل دكتور ضياء العوضي

ضحية جديدة لـ «نظام الطيبات» .. شاب يروي تفاصيل مأساوية بعد وفاة صديقه

دواجن بيضاء

أنهت سلسلة الارتفاعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

الزمالك

موعد مباراة العودة بين الزمالك واتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية 2026

دواجن وبيض

أخيرًا تراجعت.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

صورة تعبيرية

بفارق 76 قرشا.. أسعار صرف الدولار الآن في مصر

بالصور

جريت تانج الكهربائية .. بي واي دي تحصد 100 ألف طلب خلال أسبوعين

جريت تانج
جريت تانج
جريت تانج

إطلالة كاجوال.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فستان لافت.. روبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

روبي
روبي
روبي

فيديو

فيديو الشرقية

هدّد زوجته واتهمها بالخيـ ـانة .. تفاصيل فيديو السـ.كـين بالشرقية تُثير الجدل | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

المزيد