مقتل تاجر على يد شاب بسبب موتوسيكل.. ما القصة؟

قام شاب بقتل تاجر بسبب رفضه إعادة الموتوسيكل الذي كان وسيطا في بيعه للشاب، فتشاجر الاثنان إلى أن قام الشاب باطلاق الرصاص على التاجر في وسط الشارع بالغربية.

قرار النيابة بحبس المتهم

أصدر المستشار محمد صلاح الفقي، المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، توجيهات عاجلة إلى رئيس نيابة مركز قطور بفتح باب التحقيق العاجل في واقعة وفاة تاجر على يد شاب رميا بالرصاص بشوارع قرية سملا واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تحرك عاجل من النيابة

ووجهت النيابة العامة في تعليماتها بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بعدما وردت تحريات المباحث بتوافر اشتراطات تهمه القتل العمد من جهة الجاني بحمله السلاح الناري والتهجم على الضحية داخل محله التجاري بذات القرية.

حبس المتهم 4 أيام

وأمرت النيابة العامة بسماع أقوال أسرة المجني عليه وأخذ أقوال الجاني وسماع أقوال شهود عيان الواقعة، فضلا عن الاطلاع على تقرير تفريغ كاميرات مراقبة بمحيط موقع الحادث.

وقال المتهم "م. ا"، 35 سنة، خلال تحقيقات النيابة العامة: “أنا خلصت على فتحي الفقي داخل لمحله بضربه بسلاح ناري كان معايا عشان رفض يرجع ليا موتوسيكل كان وسيط في بيعه ليا، وحسبنا الله ونعم الوكيل”.

تفاصيل الحادث

كان ضباط الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية نجحوا خلال أقل من 48 ساعة في ضبط المتهم بإنهاء حياة شاب رميا بالرصاص وبحوزته السلاح المضبوط بشوارع قرية سملا بقطور "فرد خرطوش" بالتنسيق مع مديرية أمن مطروح عقب هروب المتهم للاختباء بإحدى القرى التابعة للمحافظة الساحلية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

صدمة بالقرية

كانت قرية سملا التابعة لمركز شرطة قطور بمحافظة الغربية شهدت مصرع شخص في العقد الرابع من عمره رميا بالرصاص عقب نشوب مشاجرة حامية بين مجموعة من الأشخاص داخل محل تجاري مملوك الضحية بسبب خلاف على بيع وركن موتوسيكل، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تحرك أمني عاجل

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة وفاة شخص يدعى فتحي الفقي، 39 سنة، رميا بالرصاص الطائش في مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بشوارع قرية سملا بنطاق دائرة المركز.

تشكيل فريق بحث جنائي

انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وشكل فريق بحث جنائي قاده الرائد أحمد بهاء، رئيس مباحث مركز شرطة، ومعاونيه من قوات الشرطة السرية والنظامية لضبط الجناة وطرفي مشاجرة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.