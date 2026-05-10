استشهاد 3 فلسطينيين جراء قصف للاحتلال بجنوبي ووسط قطاع غزة

استشهد 3 فلسطينيين، وأصيب آخرون، اليوم /الأحد/ ، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لخان يونس ومخيم المغازي جنوبي ووسط قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم باستشهاد فلسطينيين، وإصابة آخرين، جراء قصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال مركبة مدنية في حي الأمل بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما استشهد مواطن جراء استهداف طائرة مسيرة لتجمع للمواطنين في مخيم المغازي وسط القطاع.

و أضافت أن قصف الاحتلال المدفعي متواصل في شرق خان يونس، وشرق مدينة غزة، فيما تطلق الزوارق الحربية نيران رشاشاتها الثقيلة في عرض البحر قبالة شواطئ المدينة.