رفع كفاءة 152 محلا و14 عقارا.. تفاصيل تطوير منطقة سوق العتبة بالقاهرة ونسب الإنجاز

في إطار خطة وزارة التنمية المحلية والبيئة، لتطوير الأسواق التجارية والمناطق ذات الأولوية، وتحسين جودة البيئة العمرانية ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات العامة بما يحقق السلامة والحماية للمواطنين والمترددين على السوق..

مشروع تطوير سوق العتبة بمنطقة الموسكي

تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، صباح اليوم أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير سوق العتبة بمنطقة الموسكي بمحافظة القاهرة ، حيث يتم تنفيذ المشروع بتمويل من وزارة التنمية المحلية والبيئة.

جاء ذلك بحضور الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بالوزارة وعدد من ممثلي الجهات والشركات المنفذة للتطوير وأحمد خليفة رئيس حي الموسكي.

جولة وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالعتبة

وخلال الجولة، استمعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى عرضاً من الدكتور سعيد حلمي حول آخر مستجدات الموقف التنفيذي للأعمال الجارية علي أرض الواقع، موضحًا أن نطاق المرحلة الحالية يشمل شوارع امتداد يوسف نجيب، والقطاوي، وباب شرق، بالإضافة إلى شارعي البوسطة والعتبة، بإجمالي أطوال تصل إلى نحو 1052 مترًا، باعتبارها من أكثر المناطق كثافة بالحركة التجارية والإشغالات داخل سوق العتبة.

تطوير منطقة سوق العتبة

وأوضح رئيس القطاع أن تدخل الوزارة لتطوير المنطقة جاء في ضوء ما شهدته تلك الشوارع من كثافات وإشغالات عشوائية تسببت في غياب المسارات الآمنة لدخول سيارات الإطفاء والإسعاف في حالات الطوارئ، الأمر الذي كان يؤدي إلى صعوبة التعامل السريع مع أي أحداث طارئة أو حوادث، بما يمثل خطورة على أرواح المواطنين والممتلكات ورواد منطقة العتبة.

تطوير ورفع كفاءة نحو ١٥٢ محل تجاري و 5 عقارات

كما تم الإشارة إلى أن المشروع يتضمن تطوير ورفع كفاءة نحو ١٥٢ محل تجاري، إلى جانب رفع كفاءة 5 عقارات ذات طراز معماري مميز، و9 عقارات حديثة، في إطار رؤية متكاملة للحفاظ على الهوية البصرية للمنطقة وتحسين المشهد الحضري العام ، كما تشمل أعمال التطوير دهان ورفع كفاءة واجهات العقارات والمحلات، حيث تم الاتفاق على تنفيذ يافطات خشبية للمباني ذات الطراز المعماري، ويافطات كلادينج للعقارات الحديثة، بما يحقق توحيد الشكل الحضاري والإعلاني داخل المنطقة الخاصة بالتطوير ، إلى جانب تنفيذ مظلات مقاومة للحريق، وتوفير ترابيزات للباعة، وتركيب كاميرات مراقبة وكشافات إنارة حديثة، وتنفيذ أرضيات إنترلوك، ومنظومة حماية مدنية متكاملة تشمل حنفيات مياه للحريق، بالإضافة إلى بلاعات لصرف مياه الأمطار.

وأوضح رئيس القطاع أن الوزارة قامت باستلام الموقع بنهاية مارس 2026، عقب الانتهاء من التنسيق مع الباعة الجائلين ونقلهم مؤقتًا إلى حديقة العتبة حفاظًا على مصدر دخلهم واستمرارية نشاطهم التجاري خلال فترة تنفيذ الأعمال، إلى جانب عقد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية المكثفة مع شركات المرافق المختلفة لبدء أعمال رفع كفاءة شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء والاتصالات كأولوية أولى قبل بدء أعمال التطوير الحضاري، مع وضع جدول زمني مكثف للانتهاء من أعمال المرافق وفقًا للبرامج التنفيذية المحددة.

تقدم كبير في معدلات التنفيذ

وأشار العرض إلى أن معدلات تنفيذ أعمال المرافق تشهد تقدمًا ملحوظًا، حيث تم الانتهاء من أعمال شركة مياه الشرب بنسبة 100%، فيما بلغت نسبة تنفيذ أعمال الصرف الصحي نحو 95%، وجارٍ استكمال أعمال الكهرباء بنسبة تنفيذ وصلت إلى 15%، بالتوازي مع أعمال التنسيق الحضاري ورفع كفاءة البيئة العمرانية بالمنطقة.

وحرصت وزيرة التنمية المحلية والبيئة خلال الجولة على الحديث مع عدد من الباعة الجائلين وأصحاب المحال التجارية، للاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن أعمال التطوير الجارية ، مؤكدة أن الوزارة تستهدف تنفيذ مشروع حضاري متكامل يحقق التوازن بين الحفاظ على النشاط التجاري التاريخي للمنطقة، وتحسين بيئة العمل، وضمان السلامة العامة، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين المترددين على تلك المنطقة.

منال عوض توجة بالالتزام بالجدول الزمني للانتهاء من أعمال التطوير الجارية

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، بأهمية الالتزام بالجدول الزمني للانتهاء من أعمال التطوير الجارية في التوقيتات المحددة وتنفيذها بأفضل صورة ممكنة، مع أهمية استمرار المتابعة مع جهاز التنسيق الحضاري و الشركة المنفذة للانتهاء من رفع كفاءة وطلاء واجهات المباني الموجودة في نطاق المرحلة الثانية والتي تتميز بطراز معماري وبما يتناسب مع طبيعتها لتناسب الشكل الحضارى والجمالى للمنطقة والهوية البصرية للمناطق التجارية.

كما وجهت الدكتورة منال عوض ، بضرورة الاهتمام بأعمال التشجير والتجميل للشوارع المستهدفة في مشروع التطوير وخاصة شارع العتبة والبوسطة ، بالإضافة إلى ضرورة ربط أعمال التطوير في المرحلة الثانية بما تم تنفيذه في المرحلة الأولي .