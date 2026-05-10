محافظ البحر الأحمر يتابع مشروعات الصرف الصحي بالغردقة ويوجه بدراسة ربط «مبارك 6» بالشبكة

تابع الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، مستجدات تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة الغردقة، خلال اجتماع موسع بحضور السكرتير العام، ورئيس حي شمال، ومدير مكتب المحافظ، ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس قطاع الكهرباء، ومدير عام الإدارة الهندسية بالمدينة.

وأكد محافظ البحر الأحمر الانتهاء من إسناد وتعاقد تنفيذ خطوط الانحدار والروافع لعدد من مناطق المدينة، موضحًا أن أعمال الجسات تم تنفيذها بنجاح، وأن الملف أصبح جاهزًا لبدء المقاول في تشوين المواسير والشروع في التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.

وأوضح الدكتور وليد البرقي أن الأعمال الجارية ميدانيًا شهدت الانتهاء من تنفيذ الفرعة الأولى بالمنطقة الواقعة بين شارع الكهف وشارع السلام، مشيرًا إلى استكمال الأعمال بطول 2.7 كيلومتر خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وربطها على محطة 7 لدعم الطاقة الاستيعابية لشبكة الصرف الصحي بالمنطقة.

ووجّه المحافظ بإجراء دراسة فنية شاملة لموقف منطقة مبارك 6، تمهيدًا لربطها على شبكة الصرف الصحي، بما يسهم في توسيع نطاق الخدمة لتشمل مزيدًا من المناطق السكنية، مؤكدًا ضرورة الإسراع في استكمال المنظومة لتحقيق حلول جذرية ومستدامة لمشكلات الصرف الصحي.

وشدد الدكتور وليد البرقي على أن هذه المتابعة تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف الانتهاء من مشروعات البنية التحتية قبل موسم الصيف، لافتًا إلى أن المحافظة سبق أن وجهت بإنشاء محطة تحلية مياه جديدة بطاقة إنتاجية تصل إلى 15 ألف متر مكعب يوميًا، إلى جانب إطلاق مشروع الصرف الصحي بتكلفة 950 مليون جنيه لخدمة 8 مناطق بمدينة الغردقة، في إطار رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودة الحياة.