انطلاق رحلات الحج السياحي برا وجوا وسط متابعة لحظية ومنظومة إلكترونية غير مسبوقة

انطلقت رحلات الحج السياحي برا وجوا لموسم 1447هـ / 2026، وسط استعدادات مكثفة من الجميع، ومتابعة دقيقة من وزارة السياحة والآثار واللجنة العليا للحج والعمرة، لضمان راحة وسلامة حجاج السياحة منذ مغادرتهم وحتى عودتهم إلى أرض الوطن.

وذكرت غرفة شركات السياحة ووكلاء السفر، أن الساعات الماضية شهدت انطلاق أولى رحلات الحج البري، حيث أقلّت أتوبيسات شركات السياحة الحجاج إلى ميناء نويبع، ومنها إلى ميناء العقبة الأردني، مكملين الرحلة إلى الأراضي السعودية، بالتزامن مع بدء رحلات الطيران والتي بدأت بالمستوى الاقتصادي.

يأتي ذلك في إطار توجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بضرورة تطوير منظومة الحج السياحي، لاسيما الحج البري، وتعزيز آليات المتابعة والرقابة من خلال التوسع في استخدام أحدث الحلول التكنولوجية بما يضمن تقديم أفضل الخدمات لحجاج السياحة المصريين.

وأوضحت الغرفة؛ أنه يتم متابعة حركة نقل الحجاج من قبل وزارة السياحة والآثار ممثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة برئاسة سامية سامي مساعد الوزير لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، بالتنسيق التام مع غرفة شركات السياحة ممثلة في لجنة السياحة الدينية برئاسة أحمد إبراهيم عضو مجلس إدارة الغرفة وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة، وبالتنسيق كذلك مع كافة الجهات المعنية بمصر والسعودية وعلى رأسها وزارة الحج والعمرة ويتم ذلك من خلال اللجان الفرعية المنتشرة، تنفيذًا لتوجيهات الوزير بالمتابعة اللحظية لكافة الرحلات والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه الحجاج طوال رحلة الحج.

وأكدت سامية سامي، أنه لأول مرة يتم تطبيق منظومة متكاملة لتتبع حافلات نقل حجاج السياحة البري عبر أجهزة التتبع (GPS)، منذ لحظة انطلاقها من الأراضي المصرية وحتى وصولها إلى الأراضي السعودية سواء إلى مكة المكرمة أو المدينة المنورة.

وأوضحت أن أهم ما يميز هذه المنظومة خلال موسم الحج الحالي هو امتداد نطاق المتابعة ليشمل مسار الرحلة بالكامل داخل الأردن والسعودية، وليس داخل الأراضي المصرية فقط، بما يتيح رصد حركة الحافلات بشكل متواصل طوال الرحلة، وهو ما يمثل تطورًا غير مسبوق في منظومة الإشراف والمتابعة لحجاج السياحة البري، ويضمن إحكام الرقابة وانتظام الرحلات وسرعة التعامل مع أي طوارئ.

وأضافت أن عدد حجاج السياحة البري هذا الموسم يبلغ نحو 6000 حاج، يتم نقلهم من خلال 130 حافلة سياحية، مشيرة إلى أن المتابعة تتم عبر منظومة متكاملة تطبق خلال رحلات الذهاب والعودة بمشاركة أعضاء الوزارة يتقدمهم المهندس محمد رضا مدير إدارة السياحة الدينية .

من جانبه، أكد أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أن حالة من التفاؤل تسود بين شركات السياحة والحجاج مع انطلاق الموسم، خاصة في ظل الاستعدادات المبكرة والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، بما يضمن استمرار النجاح المميز للحج السياحي المصري وتقديم أفضل الخدمات لحجاج السياحة.

وأضاف أن هناك تنسيقًا على أعلى مستوى بين لجنة السياحة الدينية والجهاز الإداري للغرفة، وبين الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار، للعمل كفريق واحد لخدمة ضيوف الرحمن، مشيرًا إلى استمرار المتابعة الميدانية خلال الأيام المقبلة، إلى جانب الاستعدادات المكثفة لاستقبال الحجاج داخل الأراضي السعودية بالتنسيق مع شركة الراجحي وهي شركة الضيافة السعودية المسؤولة عن ضيافة حجاج السياحة.

وأوضح أن الفترة الماضية شهدت الانتهاء من إصدار جميع تأشيرات الحج السياحي بكافة مستوياته، وتسليمها لشركات السياحة تمهيدًا لتسليمها للحجاج قبل انطلاق الرحلات.