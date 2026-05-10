قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
٪80 ؜نسبة التنفيذ.. وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتفقد مشروع وحدة احتجاز المضبوطات بالقليوبية
نقل النواب تناقش موازنة الدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2026/2027
الإفتاء: المبيت بمنى مستحب وليس واجبا ويجوز للحاج الذهاب من مكة لعرفة مباشرة
الرعاية الصحية: 744 منشأة صحية بالمرحلة الثانية لمنظومة التأمين الشامل بتكلفة تتجاوز 115 مليار جنيه
مقتل 15 فردا من قوات الشرطة الباكستانية وإصابة عدد آخر في هجوم انتحاري بإقليم "خيبر بختونخوا"
" لسه الحكاية مخلصتش".. الزمالك عينه علي سيناريو تيزى أوزو أمام اتحاد العاصمة
انطلاق رحلات الحج السياحي برا وجوا وسط متابعة لحظية ومنظومة إلكترونية غير مسبوقة
الرئيس الفرنسي يلتقط صورًا تذكارية مع شباب الإسكندرية في سان ستيفانو
الجيش الكويتي: التعامل مع مسيرات معادية داخل المجال الجوي للبلاد فجر اليوم
الدفاع الروسية: أوكرانيا انتهكت الهدنة وشنت 676 هجوما على مواقع قواتنا
خبر سار لمرضى تليف الكبد.. الصحة: إدراج أدوية جديدة خفضت الوفيات لأكثر من 70%
الزمالك يطلب السعة الجماهيرية الكاملة أمام اتحاد العاصمة بالكونفدرالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انطلاق رحلات الحج السياحي برا وجوا وسط متابعة لحظية ومنظومة إلكترونية غير مسبوقة

الحج
الحج
أ ش أ

انطلقت رحلات الحج السياحي برا وجوا لموسم 1447هـ / 2026، وسط استعدادات مكثفة من الجميع، ومتابعة دقيقة من وزارة السياحة والآثار واللجنة العليا للحج والعمرة، لضمان راحة وسلامة حجاج السياحة منذ مغادرتهم وحتى عودتهم إلى أرض الوطن.

وذكرت غرفة شركات السياحة ووكلاء السفر، أن الساعات الماضية شهدت انطلاق أولى رحلات الحج البري، حيث أقلّت أتوبيسات شركات السياحة الحجاج إلى ميناء نويبع، ومنها إلى ميناء العقبة الأردني، مكملين الرحلة إلى الأراضي السعودية، بالتزامن مع بدء رحلات الطيران والتي بدأت بالمستوى الاقتصادي.

يأتي ذلك في إطار توجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بضرورة تطوير منظومة الحج السياحي، لاسيما الحج البري، وتعزيز آليات المتابعة والرقابة من خلال التوسع في استخدام أحدث الحلول التكنولوجية بما يضمن تقديم أفضل الخدمات لحجاج السياحة المصريين.

وأوضحت الغرفة؛ أنه يتم متابعة حركة نقل الحجاج من قبل وزارة السياحة والآثار ممثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة برئاسة سامية سامي مساعد الوزير لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، بالتنسيق التام مع غرفة شركات السياحة ممثلة في لجنة السياحة الدينية برئاسة أحمد إبراهيم عضو مجلس إدارة الغرفة وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة، وبالتنسيق كذلك مع كافة الجهات المعنية بمصر والسعودية وعلى رأسها وزارة الحج والعمرة ويتم ذلك من خلال اللجان الفرعية المنتشرة، تنفيذًا لتوجيهات الوزير بالمتابعة اللحظية لكافة الرحلات والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه الحجاج طوال رحلة الحج.

وأكدت سامية سامي، أنه لأول مرة يتم تطبيق منظومة متكاملة لتتبع حافلات نقل حجاج السياحة البري عبر أجهزة التتبع (GPS)، منذ لحظة انطلاقها من الأراضي المصرية وحتى وصولها إلى الأراضي السعودية سواء إلى مكة المكرمة أو المدينة المنورة.

وأوضحت أن أهم ما يميز هذه المنظومة خلال موسم الحج الحالي هو امتداد نطاق المتابعة ليشمل مسار الرحلة بالكامل داخل الأردن والسعودية، وليس داخل الأراضي المصرية فقط، بما يتيح رصد حركة الحافلات بشكل متواصل طوال الرحلة، وهو ما يمثل تطورًا غير مسبوق في منظومة الإشراف والمتابعة لحجاج السياحة البري، ويضمن إحكام الرقابة وانتظام الرحلات وسرعة التعامل مع أي طوارئ.

وأضافت أن عدد حجاج السياحة البري هذا الموسم يبلغ نحو 6000 حاج، يتم نقلهم من خلال 130 حافلة سياحية، مشيرة إلى أن المتابعة تتم عبر منظومة متكاملة تطبق خلال رحلات الذهاب والعودة بمشاركة أعضاء الوزارة يتقدمهم المهندس محمد رضا مدير إدارة السياحة الدينية .

من جانبه، أكد أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أن حالة من التفاؤل تسود بين شركات السياحة والحجاج مع انطلاق الموسم، خاصة في ظل الاستعدادات المبكرة والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، بما يضمن استمرار النجاح المميز للحج السياحي المصري وتقديم أفضل الخدمات لحجاج السياحة.

وأضاف أن هناك تنسيقًا على أعلى مستوى بين لجنة السياحة الدينية والجهاز الإداري للغرفة، وبين الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار، للعمل كفريق واحد لخدمة ضيوف الرحمن، مشيرًا إلى استمرار المتابعة الميدانية خلال الأيام المقبلة، إلى جانب الاستعدادات المكثفة لاستقبال الحجاج داخل الأراضي السعودية بالتنسيق مع شركة الراجحي وهي شركة الضيافة السعودية المسؤولة عن ضيافة حجاج السياحة.

وأوضح أن الفترة الماضية شهدت الانتهاء من إصدار جميع تأشيرات الحج السياحي بكافة مستوياته، وتسليمها لشركات السياحة تمهيدًا لتسليمها للحجاج قبل انطلاق الرحلات.

رحلات الحج السياحي السياحة والآثار اللجنة العليا للحج والعمرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل دكتور ضياء العوضي

ضحية جديدة لـ «نظام الطيبات» .. شاب يروي تفاصيل مأساوية بعد وفاة صديقه

دواجن بيضاء

أنهت سلسلة الارتفاعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

دواجن وبيض

أخيرًا تراجعت.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

موتوسيكلان طلاب مغتربين يختفيان ويتركان حلما معلقا.. والضحايا يروون التفاصيل

سرقة حلم طالبين مغتربين بجامعة حلوان .. تفاصيل مأساوية بعد ضياع مصدر إكمال دراستهم

مرتبات

رسميا صرف مرتبات شهر مايو 2026 في هذا الموعد..ماذا فعلت الحكومة للموظفين قبل العيد؟

ارشيفيه

بعد أسابيع من الواقعة.. وفاة الأب المتهم بقتل نجله داخل محبسه بالمنصورة بعد تدهور حالته الصحية

الاسكان الاجتماعي

شقق بأسعار مناسبة.. تفاصيل حجز الإسكان الاجتماعي 2026 سكن لكل المصريين

الزمالك

بعد خسارة الزمالك .. «الغندور»: الكونفدرالية تساوي 40 بطولة دوري و100 كأس

ترشيحاتنا

غلاف الكتاب

فتحي عبد السميع شاعر الكائنات الهشة.. كتاب جديد عن مبدع الجنوب وأسئلة النقد

بسمة بوسيل

من أنا حقا.. بسمة بوسيل تحتفل بعيد ميلادها الـ 35 برسالة مؤثرة

يوسف الشريف مع عمرو الليثي

الليلة.. يوسف الشريف يكشف لـ عمرو الليثي أقرب المنافسين له

بالصور

إزالة 81 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

جريت تانج الكهربائية .. بي واي دي تحصد 100 ألف طلب خلال أسبوعين

جريت تانج
جريت تانج
جريت تانج

إطلالة كاجوال.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فستان لافت.. روبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

روبي
روبي
روبي

فيديو

جولة

حماية الطفل بالشرقية تستقبل 295 بلاغا وتنظم 75 ندوة توعوية

فيديو الشرقية

هدّد زوجته واتهمها بالخيـ ـانة .. تفاصيل فيديو السـ.كـين بالشرقية تُثير الجدل | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

المزيد