مقتل 15 فردا من قوات الشرطة الباكستانية وإصابة عدد آخر في هجوم انتحاري بإقليم "خيبر بختونخوا"

أعلنت السلطات الباكستانية مقتل 15 فردا من قوات الشرطة وإصابة عدد آخر بجروح، وذلك في هجوم انتحاري وقع بمدينة "بانو" بإقليم "خيبر بختونخوا" شمال غرب البلاد.

وذكر راديو باكستان في نسخته الإنجليزية اليوم / الأحد / أن انتحاريا ومجموعة من المسلحين فجروا سيارة مفخخة قرب أحد مراكز الشرطة في مدينة "بانو" الليلة الماضية.

من جانبها، أفادت غرفة عمليات شرطة "بانو" بأن مجموعة من المسلحين أطلقوا النار على قوات الشرطة من اتجاهات مختلفة عقب تفجير سيارة محملة بمواد متفجرة.

وتثير هذه الهجمات مخاوف من احتمالية تجدد القتال على طول الحدود الباكستانية- الأفغانية بعد اشتباكات عنيفة شهدها شهر فبراير الماضي تخللتها غارات جوية باكستانية داخل الأراضي الأفغانية.