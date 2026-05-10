مدير تعليم جنوب سيناء تتفقد امتحانات التعليم الفني بطور سيناء وتتابع الانضباط داخل اللجان

أجرت الدكتورة وفاء رضا مدير تعليم جنوب سيناء، جولة تفقدية موسعة صباح اليوم الأحد 10 مايو الجاري، بمجمع مدارس التعليم الفني بمدينة طور سيناء، لمتابعة سير امتحانات النقل للتعليم الفني، وذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف، وإسماعيل كمال بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للعملية التعليمية.

وشملت الجولة تفقد لجان امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي بمدرسة طور سيناء الثانوية الزراعية، يرافقها محمد محمود مدير التعليم الفني بالمديرية، حيث تابعت انتظام حضور الطلاب داخل اللجان في المواعيد المحددة، والتأكد من تطبيق كافة الضوابط والإجراءات المنظمة لسير الامتحانات.

واطمأنت مدير تعليم جنوب سيناء على وضوح أسئلة الامتحانات ومطابقتها للمواصفات الفنية والمناهج الدراسية، مشددة على ضرورة توفير الهدوء والانضباط داخل اللجان، وتهيئة المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

وأكدت خلال الجولة أهمية الالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط الامتحانية، مع التعامل الحازم مع أي محاولات للإخلال بنظام الامتحانات، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الانضباط والشفافية داخل اللجان.

وعقب ذلك، تفقدت غرفة التحقق الخاصة بنظام الجدارات بالمدارس، لمتابعة انتظام العمل والتأكد من تطبيق المنظومة وفق الضوابط المقررة.

كما شملت زيارة فرن المخبوزات بالمدرسة الثانوية الفندقية، حيث كان في استقبالها مدير المدرسة، وأشادت بجودة المنتجات والمخبوزات ومستوى النظافة والانضباط داخل الفرن، موجهة الشكر للقائمين على التدريب العملي بالمدرسة.

يُذكر أن امتحانات النقل للتعليم الفني بمدارس جنوب سيناء انطلقت يوم السبت 2 مايو الجاري، وتُختتم غدًا الاثنين 11 مايو.