رئيس لبنان يبحث مع وزير الدفاع وعدد من النواب مقترح قانوني للعفو العام وخفض العقوبات

عقد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون اجتماعًا اليوم / الاحد/ في قصر بعبدا، حضره وزير الدفاع الوطني اللواء ميشيل منسى و عدد من نواب البرلمان.

وتم خلال الاجتماع بحث المقترح القانوني بمنح عفو عام وخفض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي، حيث جرى التطرق إلى مختلف جوانب الاقتراح وأبعاده التشريعية .

كما تم بحث عدد من الأفكار والملاحظات التي يطرحها النواب بشأن الصيغة النهائية للاقتراح، في إطار مواصلة النقاشات الهادفة إلى الوصول إلى مقاربة متوازنة تحظى بتوافق أوسع.

وتشهد الساحة السياسية في لبنان مداولات ومناقشات مكثفة بشأن مشروع قانون يستهدف منح عفو عام وتخفيض مدد العقوبات بشكل استثنائي.