رسميا.. زيادة رأس مال القابضة للغزل والنسيج إلى 20 مليار جنيه| تفاصيل

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 102 الصادر اليوم، الأحد 10 مايو 2026، قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس المنعقدة في 25 ديسمبر 2025، الخاص بزيادة رأس مال الشركة، وتعديل المادة (6) من النظام الأساسي.

وأشارت الجريدة الرسمية إلى زيادة رأس المال المصدر للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بقيمة 1.556 مليار جنيه، ليصل إلى 20 مليارًا و173 مليونًا و800 ألف و799 جنيها، بدلًا من 18 مليارًا و617 مليونًا و688 ألف جنيه، بإجمالي عدد أسهم يبلغ 20 مليونًا و173 ألفًا و800 سهم.



تعديل المادة (6)

وافقت الجمعية على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة، لتصبح بعد التعديل على النحو التالي، زيادة رأس المال المصدر يبلغ 20.173.800.799 جنيه، موزعًا على 20.173.800 سهم، بقيمة اسمية قدرها 1000 جنيه للسهم.