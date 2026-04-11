الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
نهضة الغزل والنسيج في مصر.. خطوات متسارعة نحو استعادة الريادة العالمية

منار عبد العظيم

تعمل الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة على إعادة إحياء واحدة من أقدم وأهم الصناعات الوطنية، وهي صناعة الغزل والنسيج، التي لطالما لعبت دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد المصري.

 وفي إطار خطط تطوير شاملة، تتزايد الآمال في عودة مصر إلى موقعها المتقدم عالميًا في هذا القطاع الحيوي.

تحركات حكومية لإعادة الهيكلة
أكد محمد الكاتب خلال تصريحات تلفزيونية أن الدولة تنفذ استراتيجية متكاملة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج بعد سنوات من التراجع، وتشمل هذه الاستراتيجية تطوير شركات قطاع الأعمال العام، والارتقاء بجودة الخامات، ودعم سلاسل الإنتاج، إلى جانب تحديث المصانع والبنية التحتية. وأوضح أن هذه الجهود تتزامن مع نمو ملحوظ في استثمارات القطاع الخاص.

توسع صناعي يعزز الإنتاج
ضمن جهود التطوير، اتجهت الدولة إلى إنشاء وتحديث مناطق صناعية متخصصة في عدد من المدن مثل كفر الدوار، والمحلة الكبرى، والعبور، والعاشر من رمضان، بالإضافة إلى التوسع في محافظات الصعيد، ما يسهم في انتشار الصناعة جغرافيًا وتوفير فرص عمل جديدة.

مصانع المحلة.. محور التحول
تمثل مصانع المحلة أحد أبرز أعمدة صناعة الغزل والنسيج في مصر، حيث تجاوزت نسب التطوير بها 45%.

 ومن المنتظر أن تسهم هذه التحديثات في رفع الطاقة الإنتاجية، وتحسين جودة المنتجات، وتقليل الفاقد من المواد الخام. كما تستهدف الدولة تعظيم الاستفادة من القطن المصري طويل التيلة عبر تصنيعه محليًا بدلًا من تصديره كخام، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد.

قفزة في الصادرات
شهدت صادرات قطاع الغزل والنسيج، الذي يضم الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات، نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت من أقل من 3 مليارات دولار إلى أكثر من 5 مليارات دولار حاليًا. ويستهدف القطاع مضاعفة هذا الرقم خلال السنوات المقبلة، إلى جانب تلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

صناعة داعمة للتشغيل والنمو
تُعد صناعة الغزل والنسيج من أكثر القطاعات كثافة في العمالة، إذ توفر فرص عمل لملايين المواطنين، ما يجعلها ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي. كما تسهم في دعم الناتج القومي، وتنشيط الصناعات المرتبطة، وتعزيز الصادرات المصرية.

التحديات والفرص
رغم مؤشرات التعافي، لا تزال الصناعة تواجه تحديات مثل المنافسة العالمية، وتقلب أسعار الخامات، والحاجة المستمرة للتحديث التكنولوجي. وفي المقابل، تمتلك مصر مزايا تنافسية قوية، أبرزها جودة القطن المصري، والموقع الجغرافي المتميز، وتوافر العمالة المدربة.

آفاق مستقبلية واعدة
تعكس خطط التطوير الحالية توجهًا استراتيجيًا لإعادة بناء قطاع الغزل والنسيج على أسس حديثة تضمن استدامته وتعزز قدرته التنافسية عالميًا. ومع استمرار هذه الجهود، تمضي مصر بثبات نحو استعادة مكانتها كأحد أبرز اللاعبين في هذه الصناعة، ليصبح القطاع أحد أهم محركات النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة.

5 أيام إجازة متواصلة.. تفاصيل أطول عطلة رسمية في إبريل

5 أيام إجازة متواصلة.. تفاصيل أطول عطلة رسمية في إبريل بعد قرار الحكومة

ميدو واسرته

أنت أعلم بوجع قلبي.. منشور مؤثر من زوجة ميدو بسبب أزمة نجلها

شقق اسكان اجتماعي

خليك جاهز.. الأوراق المطلوبة للحصول على شقق اللإسكان الاجتماعي 2026

الاستيقاظ لصلاة الفجر

من يريد الاستيقاظ لصلاة الفجر بدون منبه ؟.. عليك بتلاوة 4 آيات قرآنية

بسمة وهبة

شاهد .. بسمة وهبة تضرب ضيفها المطرب على الهواء

مجتبى خامنئي

وجه مشوه وساق مفقودة.. تفاصيل صادمة عن حالة المرشد الإيراني الصحية وموعد ظهوره

بيزيرا

المعركة انتهت.. رد فعل مثير من خوان بيزيرا بعد فوز الزمالك على شباب بلوزداد

الزمالك

حسن المستكاوي يعلق على أداء الزمالك ‏أمام شباب بلوزداد

رضا عبد العال

رضا عبد العال يوجه رسالة لـ معتمد جمال عقب الفوز على شباب بلوزداد

أحمد شوبير

شوبير يوجه رسالة ونصيحة لـ مصطفى أبو زهرة.. ماذا قال؟

الزمالك

مراد مكرم: شكراً يا زمالك.. وتشجيع جزائري راقٍ يستحق الإشادة

بالصور

غير تقليدي.. هنا الزاهد تخطف الانظار بأحدث جلسة تصوير

5 أسباب خفية وراء التعب المستمر.. كيف تستعيدين طاقتك؟

السر الحقيقي وراء تساقط شعرك.. نصائح مجربة وحلول حقيقية

لن تتخيلي ماذا يحدث لجسمك عند تناول هذا المشروبات يوميًا

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

