نهضة الغزل والنسيج في مصر.. خطوات متسارعة نحو استعادة الريادة العالمية

تعمل الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة على إعادة إحياء واحدة من أقدم وأهم الصناعات الوطنية، وهي صناعة الغزل والنسيج، التي لطالما لعبت دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد المصري.

وفي إطار خطط تطوير شاملة، تتزايد الآمال في عودة مصر إلى موقعها المتقدم عالميًا في هذا القطاع الحيوي.

تحركات حكومية لإعادة الهيكلة

أكد محمد الكاتب خلال تصريحات تلفزيونية أن الدولة تنفذ استراتيجية متكاملة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج بعد سنوات من التراجع، وتشمل هذه الاستراتيجية تطوير شركات قطاع الأعمال العام، والارتقاء بجودة الخامات، ودعم سلاسل الإنتاج، إلى جانب تحديث المصانع والبنية التحتية. وأوضح أن هذه الجهود تتزامن مع نمو ملحوظ في استثمارات القطاع الخاص.

توسع صناعي يعزز الإنتاج

ضمن جهود التطوير، اتجهت الدولة إلى إنشاء وتحديث مناطق صناعية متخصصة في عدد من المدن مثل كفر الدوار، والمحلة الكبرى، والعبور، والعاشر من رمضان، بالإضافة إلى التوسع في محافظات الصعيد، ما يسهم في انتشار الصناعة جغرافيًا وتوفير فرص عمل جديدة.

مصانع المحلة.. محور التحول

تمثل مصانع المحلة أحد أبرز أعمدة صناعة الغزل والنسيج في مصر، حيث تجاوزت نسب التطوير بها 45%.

ومن المنتظر أن تسهم هذه التحديثات في رفع الطاقة الإنتاجية، وتحسين جودة المنتجات، وتقليل الفاقد من المواد الخام. كما تستهدف الدولة تعظيم الاستفادة من القطن المصري طويل التيلة عبر تصنيعه محليًا بدلًا من تصديره كخام، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد.

قفزة في الصادرات

شهدت صادرات قطاع الغزل والنسيج، الذي يضم الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات، نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت من أقل من 3 مليارات دولار إلى أكثر من 5 مليارات دولار حاليًا. ويستهدف القطاع مضاعفة هذا الرقم خلال السنوات المقبلة، إلى جانب تلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

صناعة داعمة للتشغيل والنمو

تُعد صناعة الغزل والنسيج من أكثر القطاعات كثافة في العمالة، إذ توفر فرص عمل لملايين المواطنين، ما يجعلها ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي. كما تسهم في دعم الناتج القومي، وتنشيط الصناعات المرتبطة، وتعزيز الصادرات المصرية.

التحديات والفرص

رغم مؤشرات التعافي، لا تزال الصناعة تواجه تحديات مثل المنافسة العالمية، وتقلب أسعار الخامات، والحاجة المستمرة للتحديث التكنولوجي. وفي المقابل، تمتلك مصر مزايا تنافسية قوية، أبرزها جودة القطن المصري، والموقع الجغرافي المتميز، وتوافر العمالة المدربة.

آفاق مستقبلية واعدة

تعكس خطط التطوير الحالية توجهًا استراتيجيًا لإعادة بناء قطاع الغزل والنسيج على أسس حديثة تضمن استدامته وتعزز قدرته التنافسية عالميًا. ومع استمرار هذه الجهود، تمضي مصر بثبات نحو استعادة مكانتها كأحد أبرز اللاعبين في هذه الصناعة، ليصبح القطاع أحد أهم محركات النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة.