"مشوار الألف الذهبية" حملة تنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بشمال سيناء

انطلقت الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار «مشوار الألف الذهبية» في محافظة شمال سيناء اليوم / الأحد /، والتي تهدف إلى تقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمجان، حيث تستمر حتى 21 مايو 2021، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وبمتابعة محافظ شمال سيناء دكتور خالد مجاور.

وقال وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء الدكتور عمرو عادل عبد العال "إن الحملة تهدف إلى توفير خدمات طبية متكاملة ومعلومات إرشادية حول تنمية الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان، وتشمل الكشف الطبي وتوفير وسائل منع الحمل طويلة المدى وأدوية الصحة الإنجابية. بجانب تقديم المشورة الطبية والأسرية.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن الحملة تنفذ في الوحدات الصحية والمستشفيات الحكومية فى جميع مراكز ومدن المحافظة، لضمان وصول الخدمات إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.

من جانبه ، أوضح مدير إدارة تنمية الأسرة بمديرية الصحة الدكتور أشرف عبد الجواد أن الحملة تتضمن برامج تثقيفية وإعلامية لتعزيز الوعي بأهمية تنمية الأسرة، بالإضافة الي معارض للمنتجات اليدوية.

وأضاف أن المديرية وقعت بروتوكول تعاون مشترك مع مديرية الأوقاف بالمحافظة، بهدف تكثيف الجهود لإنجاح الحملة، من خلال التوعية بأهمية الحملة من خلال المساجد.

وأشار إلى أن الحملة سيستمر العمل بها يوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا طوال مدة الحملة بخلاف العيادات المتنقلة بجميع مدن المحافظة.

وفي جنوب سيناء.. أكد مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور محمد عبد الهادي، أن العمل مستمر على رفع كفاءة الخدمات الصحية وتحسين تجربة المنتفعين، وأهمية المتابعة الدورية لكافة الملفات التشغيلية والفنية، تنفيذا لاستراتيجية الهيئة نحو تقديم رعاية صحية متكاملة ومستدامة وفق أعلى معايير الجودة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء اليوم.. حيث شهد مناقشة عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بتطوير المنظومة الصحية، و استعراض معدلات التردد على خدمات الرعاية الأولية والرعاية الثانوية بمختلف المنشآت الصحية، إلى جانب متابعة مؤشرات الأداء الخاصة بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة وتحقيق أفضل استفادة للمنتفعين.

ناقش الاجتماع مستجدات أعمال التطوير بالمنشآت الصحية، وموقف مستشفى نويبع بعد انضمامها لمنظومة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومتابعة الاستعدادات الخاصة بتشغيل المستشفى ضمن خطة الهيئة للتوسع في تقديم خدمات صحية متكاملة بمختلف مدن المحافظة.

تناول الاجتماع موقف قوائم انتظار العمليات الجراحية، وآليات تسريع معدلات الإنجاز لضمان تقديم التدخلات الطبية في أسرع وقت ممكن وفقا للمعايير الطبية المعتمدة، مع متابعة جاهزية الفرق الطبية وتوافر المستلزمات اللازمة لإجراء العمليات المختلفة.

وفي إطار التوسع بالخدمات التخصصية، تمت متابعة انتظام تقديم خدمات العلاج الطبيعي بمركز الزهراء بطور سيناء، باعتبارها من الخدمات المستحدثة داخل المركز، مع التأكيد على أهمية دعم الخدمة ومتابعة جودة الأداء بما يساهم في تلبية احتياجات المنتفعين وتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى ملف الموارد البشرية، حيث تم استعراض خطط توزيع القوى البشرية من الكوادر الطبية على المنشآت الصحية، بما يضمن تغطية كافة التخصصات الطبية وتحقيق الاستغلال الأمثل للكوادر داخل نطاق المحافظة.

وفيما يخص ملف الإمداد، تمت متابعة موقف توافر المستلزمات الطبية اللازمة للعمليات الجراحية والخدمات العلاجية المختلفة، مع التأكيد على استمرار التنسيق بين الإدارات المعنية لضمان توافر الاحتياجات الطبية بصورة دائمة ودعم كفاءة التشغيل داخل المنشآت الصحية، إلى جانب متابعة أهم شكاوى واحتياجات المنتفعين من خلال عرض إدارة رضاء المتعاملين لأبرز الملاحظات المرصودة.

وقد عقد الاجتماع برئاسة مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء الدكتور محمد عبد الهادي، وبحضور نائب مدير الفرع الدكتور هاني العزبي، مع مديري الإدارات الفنية بمقري الفرع بمدينة طور سيناء ومدينة شرم الشيخ عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك ضمن منظومة العمل عن بعد المطبقة يوم الأحد وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار المتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء وتعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة داخل منشآت الهيئة بالمحافظة.