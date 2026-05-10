رئيسة معهد العالم العربي: الإسكندرية رمز للتعددية الثقافية والتقارب المصري الفرنسي

وصفت رئيسة معهد العالم العربي آن-كلير لوجندر، مدينة الإسكندرية بأنها "لؤلؤة البحر المتوسط"، وذلك خلال زيارتها الحالية إلى المدينة برفقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وكتبت لوجندر، عبر صفحتها على منصة "إكس"، "سعيدة بالعودة إلى الإسكندرية، لؤلؤة البحر المتوسط، إلى جانب الرئيس إيمانويل ماكرون، وبلقاء المشهد الثقافي فيها".

ونشرت رئيسة معهد العالم العربي صورًا للوفد الفرنسي من قلعة قايتباي، إلى جانب صورة للبحر الأبيض المتوسط من الإسكندرية.

وأشارت إلى افتتاح الحرم الجامعي الجديد لجامعة سنجور الفرانكفونية بمدينة برج العرب، إذ سيمكن 500 طالب إضافي من متابعة تكوين أكاديمي متميز يخدم تنمية القارة الإفريقية، مضيفة أن اللغة الفرنسية، رابع أكثر اللغات استخدامًا في العالم، تحمل راية الوحدة الإفريقية الفكرية.

وكانت رئيسة معهد العالم العربي قد صرحت لوكالة أنباء الشرق الأوسط، قبيل الافتتاح، بأن زيارة الرئيس الفرنسي إلى الإسكندرية تعكس مستوى غير مسبوق من التقارب بين مصر وفرنسا، وتحمل دلالات سياسية وثقافية مهمة، لا سيما في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأكدت أن مصر تُعد شريكًا رئيسيًا في دعم الفرنكوفونية، بفضل دورها التعليمي واستقبالها طلابًا من مختلف الدول الإفريقية، بما يسهم في توسيع نطاق انتشار اللغة الفرنسية.

وأضافت أن افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور الفرانكفونية يمثل خطوة متقدمة لتعزيز التعاون الأكاديمي بين الجانبين، انطلاقًا من مدينة الإسكندرية التي تحظى بمكانة خاصة باعتبارها ملتقى للحضارات ورمزًا للتعددية الثقافية، مشيدةً بعمق التعاون المصري الفرنسي في مجالات الثقافة والبحث الأثري، إلى جانب التنسيق الوثيق إزاء القضايا الإقليمية.



